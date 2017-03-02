University of Mumbai eyes Akron for potential U.S. campus

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQWtyb24gaXMgaW4gcHJlbGltaW5hcnkgZGlzY3Vzc2lvbnMg
d2l0aCB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBNdW1iYWkgdG8gc2VydmUgYXMgYSBob21lIGZvciB0aGUg
SW5kaWFuIHNjaG9vbCYjODIxNztzIGZpcnN0IFUuUy4gY2FtcHVzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSYj
ODIxNzttIGV4Y2l0ZWQgYWJvdXQgZXhwbG9yaW5nIHRoZSBwcm9zcGVjdHMsJiM4MjIxOyBVQSBQ
cmVzaWRlbnQgTWF0dGhldyBXaWxzb24gc2FpZCBUaHVyc2RheS48L3A+PHA+TXVtYmFpIG9mZmlj
aWFscyBoYXZlIGJlZW4gaW4gdGhlIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMgc2NvdXRpbmcgcG90ZW50aWFsIGxv
Y2F0aW9ucyBhbmQgbWV0IG92ZXIgdGhlIHdlZWtlbmQgd2l0aCBVQSBsZWFkZXJzLjwvcD48cD5U
aGUgbWVldGluZyBzdGVtbWVkIGZyb20gc2V2ZXJhbCBNdW1iYWkgc3R1ZGVudHMgc3BlbmRpbmcg
dGltZSBpbiB0aGUgVS5TLiBsYXN0IHllYXIgc3R1ZHlpbmcgdGhlIHByZXNpZGVudGlhbCBlbGVj
dGlvbiBwcm9jZXNzIGFuZCB3b3JraW5nIHdpdGggVUEmIzgyMTc7cyBCbGlzcyBJbnN0aXR1dGUg
b2YgQXBwbGllZCBQb2xpdGljcy48L3A+PHA+QSBNdW1iYWkgY2FtcHVzIGluIEFrcm9uIHdvdWxk
IGJ1aWxkIG9uIHRoYXQgcmVsYXRpb25zaGlwLjwvcD48cD5UaGUgVGltZXMgb2YgSW5kaWEgbmV3
c3BhcGVyIHJlcG9ydGVkIHRoaXMgd2VlayB0aGF0IE11bWJhaSBvZmZpY2lhbHMgaGF2ZSBpZGVu
dGlmaWVkIHBvdGVudGlhbCBjYW1wdXMgc2l0ZXMgaW4gTmV3IFlvcmsgQ2l0eSBhbmQgSG91c3Rv
biwgYnV0IGlmIG5laXRoZXIgb2YgdGhvc2Ugd29yayBvdXQsIHRoZXJlJiM4MjE3O3MgYW4gb3B0
aW9uIHRvIHNldCB1cCBhIGZhY2lsaXR5IGluIEFrcm9uLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgYXJlIGNy
ZWF0aW5nIGhpc3RvcnksJiM4MjIxOyBNdW1iYWkgVmljZSBDaGFuY2VsbG9yIFNhbmpheSBEZXNo
bXVraCB0b2xkIHRoZSBuZXdzcGFwZXIuICYjODIyMDtBIHBoeXNpY2FsIGNhbXB1cyBvZiBNdW1i
YWkgVW5pdmVyc2l0eSBpbiBBbWVyaWNhIGlzIG5vdCBmYXIgYXdheS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRo
ZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIE11bWJhaSB3YXMgZm91bmRlZCBpbiAxODU3IGFzIHRoZSBVbml2ZXJz
aXR5IG9mIEJvbWJheS4gSXQgd2FzIG9uZSBvZiB0aGUgZmlyc3QgdGhyZWUgdW5pdmVyc2l0aWVz
IHRvIG9wZW4gaW4gSW5kaWEuIFRoZSBBZnRlcm5vb24gRGVzcGF0Y2ggJmFtcDsgQ291cmllciBu
ZXdzcGFwZXIgcmVwb3J0ZWQgdGhhdCBlbnJvbGxtZW50IHdhcyA4OCw4MDQgaW4gdGhlIDIwMTUt
MjAxNiBzY2hvb2wgeWVhci48L3A+PHA+VGhlIG5ldyBjYW1wdXMgd291bGQgZm9jdXMgb24gcHJv
Z3JhbXMgc3VjaCBhcyBpbnRlcm5hdGlvbmFsIHBvbGl0aWNzLCBsZWFkZXJzaGlwIGFuZCBsaWZl
IGNvYWNoaW5nLCB0aGUgVGltZXMgb2YgSW5kaWEgc2FpZC4gPC9wPjxwPldpbHNvbiBzYWlkIGl0
IHdhcyB0b28gZWFybHkgdG8gaWRlbnRpZnkgYSBzcGVjaWZpYyBzaXRlIG9uIGNhbXB1cyBvciB0
YWxrIGFib3V0IGhvdyBtYW55IHN0dWRlbnRzIGl0IHdvdWxkIGludm9sdmUuPC9wPjxwPiYjODIy
MDtJdCBjb3VsZCBiZSBhIGdyZWF0IHBhcnRuZXJzaGlwIGp1c3QgYmFzZWQgb24gd2hhdCBJJiM4
MjE3O3ZlIHNlZW4sJiM4MjIxOyBoZSBhZGRlZC4gJiM4MjIwO1BlcnNvbmFsbHkgSSBmZWVsIHRo
YXQgdGhlcmUmIzgyMTc7cyBsb3Qgb2Ygb3Bwb3J0dW5pdHkgdG8gY29sbGFib3JhdGUuJiM4MjIx
OzwvcD48cD5XaWxzb24gcGxhbnMgdG8gdmlzaXQgTXVtYmFpIG92ZXIgdGhlIG5leHQgc2V2ZXJh
bCBtb250aHMgdG8gY29udGludWUgdGhlIGRpc2N1c3Npb25zLjwvcD48cD5Vbml2ZXJzaXRpZXMg
YW5kIGNvbGxlZ2VzIGFyb3VuZCB0aGUgY291bnRyeSBoYXZlIGJlZW4gdHJ5aW5nIHRvIGJvb3N0
IHRoZSBudW1iZXIgb2YgaW50ZXJuYXRpb25hbCBzdHVkZW50cyBhcyBhIHdheSB0byBpbmNyZWFz
ZSBlbnJvbGxtZW50cy48L3A+PHA+VUEgaGFzIDEsMzY3IGludGVybmF0aW9uYWwgc3R1ZGVudHMs
IGluY2x1ZGluZyAyMjcgZnJvbSBJbmRpYS48L3A+PHA+V2lsc29uIGhhcyBwbGVudHkgb2YgaW50
ZXJuYXRpb25hbCBjb2xsZWdpYXRlIGV4cGVyaWVuY2UgaW4gQXNpYS4gSGUgdGF1Z2h0IGluIEph
cGFuIGFuZCBTb3V0aCBLb3JlYS48L3A+PHA+SW4gMjAxNSB3aGlsZSBzZXJ2aW5nIGFzIGhlYWQg
b2YgdGhlIFVBIFNjaG9vbCBvZiBMYXcsIGhlIGFsc28gbGF1bmNoZWQgYW4gQXNpYSBzdHVkeSBh
YnJvYWQgcHJvZ3JhbSBhbmQgc2lnbmVkIGRlYWxzIHdpdGggc2Nob29scyBpbiBLeXVuZyBIZWUg
VW5pdmVyc2l0eSBpbiBTb3V0aCBLb3JlYSBhbmQgTmFnb3lhIFVuaXZlcnNpdHkgaW4gSmFwYW4u
PC9wPjxwPkNpdHkgb2YgQWtyb24gc3Bva2Vzd29tYW4gRWxsZW4gTGFuZGVyIE5pc2NodCBzYWlk
IHRoZSBjaXR5IHdhcyB1bmF3YXJlIG9mIHRoZSBNdW1iYWkgZGlzY3Vzc2lvbnMuPC9wPjxwPlJp
Y2sgQXJtb24gY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNTY5IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0
bzpyYXJtb25AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPnJhcm1vbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNv
bTwvYT4uIEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlciBhdDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vYXJtb25yaWNrQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiM2NDthcm1vbnJpY2tBQkom
bmJzcDs8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.