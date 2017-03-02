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Higher education

University of Mumbai eyes Akron for potential U.S. campus

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: March 2, 2017 - 09:11 AM | Updated: March 3, 2017 - 07:23 AM
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A university logo in front of the Honors College building on the University of Akron campus in this March 21, 2016 file photo. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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