University of Mumbai eyes Akron for potential U.S. campus

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQWtyb24gaXMgaW4gcHJlbGltaW5hcnkgZGlzY3Vzc2lvbnMg
d2l0aCB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBNdW1iYWkgdG8gc2VydmUgYXMgYSBob21lIGZvciB0aGUg
SW5kaWFuIHNjaG9vbCYjODIxNztzIGZpcnN0IFUuUy4gY2FtcHVzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSYj
ODIxNzttIGV4Y2l0ZWQgYWJvdXQgZXhwbG9yaW5nIHRoZSBwcm9zcGVjdHMsJiM4MjIxOyBVQSBQ
cmVzaWRlbnQgTWF0dGhldyBXaWxzb24gc2FpZCBUaHVyc2RheS48L3A+PHA+TXVtYmFpIG9mZmlj
aWFscyBoYXZlIGJlZW4gaW4gdGhlIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMgc2NvdXRpbmcgcG90ZW50aWFsIGxv
Y2F0aW9ucyBhbmQgbWV0IG92ZXIgdGhlIHdlZWtlbmQgd2l0aCBVQSBsZWFkZXJzLjwvcD48cD5U
aGUgbWVldGluZyBzdGVtbWVkIGZyb20gc2V2ZXJhbCBNdW1iYWkgc3R1ZGVudHMgc3BlbmRpbmcg
dGltZSBpbiB0aGUgVS5TLiBsYXN0IHllYXIgc3R1ZHlpbmcgdGhlIHByZXNpZGVudGlhbCBlbGVj
dGlvbiBwcm9jZXNzIGFuZCB3b3JraW5nIHdpdGggVUEmIzgyMTc7cyBCbGlzcyBJbnN0aXR1dGUg
b2YgQXBwbGllZCBQb2xpdGljcy48L3A+PHA+QSBNdW1iYWkgY2FtcHVzIGluIEFrcm9uIHdvdWxk
IGJ1aWxkIG9uIHRoYXQgcmVsYXRpb25zaGlwLjwvcD48cD5UaGUgVGltZXMgb2YgSW5kaWEgbmV3
c3BhcGVyIHJlcG9ydGVkIHRoaXMgd2VlayB0aGF0IE11bWJhaSBvZmZpY2lhbHMgaGF2ZSBpZGVu
dGlmaWVkIHBvdGVudGlhbCBjYW1wdXMgc2l0ZXMgaW4gTmV3IFlvcmsgQ2l0eSBhbmQgSG91c3Rv
biwgYnV0IGlmIG5laXRoZXIgb2YgdGhvc2Ugd29yayBvdXQsIHRoZXJlJiM4MjE3O3MgYW4gb3B0
aW9uIHRvIHNldCB1cCBhIGZhY2lsaXR5IGluIEFrcm9uLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgYXJlIGNy
ZWF0aW5nIGhpc3RvcnksJiM4MjIxOyBNdW1iYWkgVmljZSBDaGFuY2VsbG9yIFNhbmpheSBEZXNo
bXVraCB0b2xkIHRoZSBuZXdzcGFwZXIuICYjODIyMDtBIHBoeXNpY2FsIGNhbXB1cyBvZiBNdW1i
YWkgVW5pdmVyc2l0eSBpbiBBbWVyaWNhIGlzIG5vdCBmYXIgYXdheS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRo
ZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIE11bWJhaSB3YXMgZm91bmRlZCBpbiAxODU3IGFzIHRoZSBVbml2ZXJz
aXR5IG9mIEJvbWJheS4gSXQgd2FzIG9uZSBvZiB0aGUgZmlyc3QgdGhyZWUgdW5pdmVyc2l0aWVz
IHRvIG9wZW4gaW4gSW5kaWEuIDwvcD48cD5UaGUgbmV3IGNhbXB1cyB3b3VsZCBmb2N1cyBvbiBw
cm9ncmFtcyBzdWNoIGFzIGludGVybmF0aW9uYWwgcG9saXRpY3MsIGxlYWRlcnNoaXAgYW5kIGxp
ZmUgY29hY2hpbmcsIHRoZSBUaW1lcyBvZiBJbmRpYSBzYWlkLiA8L3A+PHA+V2lsc29uIHNhaWQg
aXQgd2FzIHRvbyBlYXJseSB0byBpZGVudGlmeSBhIHNwZWNpZmljIHNpdGUgb24gY2FtcHVzIG9y
IHRhbGsgYWJvdXQgaG93IG1hbnkgc3R1ZGVudHMgaXQgd291bGQgaW52b2x2ZS48L3A+PHA+JiM4
MjIwO0l0IGNvdWxkIGJlIGEgZ3JlYXQgcGFydG5lcnNoaXAganVzdCBiYXNlZCBvbiB3aGF0IEkm
IzgyMTc7dmUgc2VlbiwmIzgyMjE7IGhlIGFkZGVkLiAmIzgyMjA7UGVyc29uYWxseSwgSSBmZWVs
IHRoYXQgdGhlcmUmIzgyMTc7cyBhIGxvdCBvZiBvcHBvcnR1bml0eSB0byBjb2xsYWJvcmF0ZS4m
IzgyMjE7PC9wPjxwPldpbHNvbiBwbGFucyB0byB2aXNpdCBNdW1iYWkgb3ZlciB0aGUgbmV4dCBz
ZXZlcmFsIG1vbnRocyB0byBjb250aW51ZSB0aGUgZGlzY3Vzc2lvbnMuPC9wPjxwPlVuaXZlcnNp
dGllcyBhbmQgY29sbGVnZXMgYXJvdW5kIHRoZSBjb3VudHJ5IGhhdmUgYmVlbiB0cnlpbmcgdG8g
Ym9vc3QgdGhlIG51bWJlciBvZiBpbnRlcm5hdGlvbmFsIHN0dWRlbnRzIGFzIGEgd2F5IHRvIGlu
Y3JlYXNlIGVucm9sbG1lbnRzLjwvcD48cD5VQSBoYXMgMSwzNjcgaW50ZXJuYXRpb25hbCBzdHVk
ZW50cywgaW5jbHVkaW5nIDIyNyBmcm9tIEluZGlhLjwvcD48cD5XaWxzb24gaGFzIHBsZW50eSBv
ZiBpbnRlcm5hdGlvbmFsIGNvbGxlZ2lhdGUgZXhwZXJpZW5jZSBpbiBBc2lhLiBIZSB0YXVnaHQg
aW4gSmFwYW4gYW5kIFNvdXRoIEtvcmVhLjwvcD48cD5JbiAyMDE1IHdoaWxlIHNlcnZpbmcgYXMg
aGVhZCBvZiB0aGUgVUEgU2Nob29sIG9mIExhdywgaGUgYWxzbyBsYXVuY2hlZCBhbiBBc2lhIHN0
dWR5IGFicm9hZCBwcm9ncmFtIGFuZCBzaWduZWQgZGVhbHMgd2l0aCBzY2hvb2xzIGluIEt5dW5n
IEhlZSBVbml2ZXJzaXR5IGluIFNvdXRoIEtvcmVhIGFuZCBOYWdveWEgVW5pdmVyc2l0eSBpbiBK
YXBhbi48L3A+PHA+Q2l0eSBvZiBBa3JvbiBzcG9rZXN3b21hbiBFbGxlbiBMYW5kZXIgTmlzY2h0
IHNhaWQgdGhlIGNpdHkgd2FzIHVuYXdhcmUgb2YgdGhlIE11bWJhaSBkaXNjdXNzaW9ucy48L3A+
PHA+UmljayBBcm1vbiBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM1Njkgb3IgPGEgaHJlZj0i
bWFpbHRvOnJhcm1vbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+cmFybW9uQHRoZWJlYWNvbmpvdXJu
YWwuY29tPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyIGF0PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9hcm1vbnJpY2tBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzY0O2FybW9ucmlj
a0FCSiZuYnNwOzwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.