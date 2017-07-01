Published: July 1, 2017 - 05:20 PM
Upcoming reunions July 02,2017 02:10 AM GMT Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMjY7IFRoZSBCdWNodGVsIEhpZ2ggU2Nob29sIENsYXNzIG9mIDE5Njcg PC9zdHJvbmc+d2lsbCBjZWxlYnJhdGUgaXRzIDUwdGggcmV1bmlvbiAmIzgyMTI7IERhenpsZSwg RGluZSBhbmQgRGFuY2UgJiM4MjEyOyAgU2VwdC4gMjItMjQgYXQgdGhlIEhvbGlkYXkgSW5uLUFr cm9uIFdlc3QgaW4gdGhlIE1vbnRyb3NlIGFyZWEgb2YgQmF0aC4gRm9yIGRldGFpbHMsIGNvbnRh Y3QgWXZvbm5lIGF0IDMzMC04MDctNzA0MCBvciBCZXYgYXQgMzMwLTY5OS03MDcwLCBvciB2aXNp dCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmJ1Y2h0ZWwxOTY3Lm15ZXZlbnQuY29tIiB0YXJnZXQ9Il9i bGFuayI+d3d3LmJ1Y2h0ZWwxOTY3Lm15ZXZlbnQuY29tPC9hPi4gICAgPC9wPjxwPiYjODIyNjsm IzgyMDE7PHN0cm9uZz5CdWNodGVsIEhpZ2ggU2Nob29sJiM4MjE3O3MgQ2xhc3Mgb2YgMTk3NyA8 L3N0cm9uZz53aWxsIGNlbGVicmF0ZSBpdHMgNDB0aCByZXVuaW9uIG92ZXIgTGFib3IgRGF5IHdl ZWtlbmQgaW4gU2VwdGVtYmVyLiBQbGFucyBpbmNsdWRlIGEgdG91ciBhbmQgaW5mb3JtYWwgZ2V0 LXRvZ2V0aGVyIFNlcHQuIDEgYW5kIGEgcmV1bmlvbiBkaW5uZXIgU2VwdC4gMi4gRm9yIGRldGFp bHMsIGVtYWlsIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpCdWNodGVsQ2xhc3NvZjE5NzdAZ21haWwuY29tIj5C dWNodGVsQ2xhc3NvZjE5NzdAZ21haWwuY29tPC9hPiBvciBjYWxsIEd3ZW4gYXQgNjA5LTI4NC0z MjIyIG9yIFBoaWwgYXQgNDEwLTQwNC01Mjg5LiBGYWNlYm9vayB1c2VycyBjYW4gc2VhcmNoIGZv ciB0aGUgSm9obiBSLiBCdWNodGVsIEhpZ2ggU2Nob29sIENsYXNzIG9mIDE5NzcgcGFnZSBmb3Ig YWRkaXRpb25hbCBpbmZvcm1hdGlvbi48L3A+PHA+JiM4MjI2OyA8c3Ryb25nPkNlbnRyYWwgSGln aCBTY2hvb2wmIzgyMTc7cyBDbGFzcyBvZiAxOTY3PC9zdHJvbmc+IHdpbGwgaG9sZCBhIDUwdGgg cmV1bmlvbiBhdCBHdXkmIzgyMTc7cyBQYXJ0eSBDZW50ZXIgb24gU2VwdC4gOC4gUXVlc3Rpb25z PyBDb250YWN0IEx5biBXYWxrZXIgR3dpbm4gYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1jZ3JhdzkwMUBz YmNnbG9iYWwubmV0Ij5tY2dyYXc5MDFAc2JjZ2xvYmFsLm5ldDwvYT4gd2l0aCAmIzgyMjA7Q2xh c3Mgb2YgNjcmIzgyMjE7IGluIHRoZSBzdWJqZWN0IGxpbmUuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7 PHN0cm9uZz5Db3BsZXkgVGVhY2hlcnMgUmV1bmlvbiBDb21taXR0ZWUgPC9zdHJvbmc+aXMgcGxh bm5pbmcgYSAmIzgyMjA7QmFjayB0byBTY2hvb2wgUGFydHkgMjAxNyYjODIyMTsgZnJvbSA0IHRv IDggcC5tLiBBdWcuIDE5LiBBbGwgY3VycmVudCBhbmQgcmV0aXJlZCB0ZWFjaGVycyBvZiBDb3Bs ZXktRmFpcmxhd24gc2Nob29scyBhcmUgaW52aXRlZCB0byBhdHRlbmQgYW5kIHNoYXJlIHRoZWly IGV4cGVyaWVuY2VzIHdpdGggZmVsbG93IGVkdWNhdG9ycy4gSXQgd2lsbCBiZSBoZWxkIGF0IFN0 LiBHZW9yZ2UgRmVsbG93c2hpcCBDZW50ZXIsIDMyMDQgUmlkZ2V3b29kIFJvYWQsIENvcGxleSBU b3duc2hpcC4gSG9ycyBkJiM4MjE3O29ldXZyZXMgd2lsbCBiZSBzZXJ2ZWQuIENvc3QgaXMgJDI1 LiBGb3IgbW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbiwgY2FsbCAzMzAtNjg3LTEyMTQuPC9wPjxwPiYjODIyNjs8 c3Ryb25nPiBUaGUgQ292ZW50cnkgSGlnaCBTY2hvb2wgQ2xhc3Mgb2YgMTk2NyA8L3N0cm9uZz5p cyBwbGFubmluZyBpdHMgNTB0aCBDbGFzcyBSZXVuaW9uIGF0IFByZXN0d2ljayBDb3VudHJ5IENs dWIgaW4gVW5pb250b3duIGZyb20gNSB0byAxMDozMCBwLm0uIEF1Zy4gMTIuIFRvIGdvbGYgaW4g dGhlIGFmdGVybm9vbiwgY29udGFjdCBKb2huIERvYmJpbnMgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmpy ZDExMjdAZ21haWwuY29tIj5qcmQxMTI3QGdtYWlsLmNvbTwvYT4uIFRoZSBjb3N0IG9mIHRoZSBy ZXVuaW9uIHdpbGwgYmUgJDYwIHBlciBwZXJzb24uIFJTVlAgYnkgSnVseSAxNy4gVGhlIHJldW5p b24gcGFydHkgd2lsbCBiZWdpbiB3aXRoIGEgU29jaWFsIEhvdXIgKGNhc2ggYmFyKSBhbmQgYSBn cm91cCBwaG90byBhdCA1OjQwIHAubS4sIGEgYnVmZmV0IHdpbGwgYmUgc2VydmVkIDYtNyBwLm0u IGZvbGxvd2VkIGJ5IGxpdmUgbXVzaWMgYnkgdGhlIExlZ2VuZHMgQmFuZCB3aXRoIGNsYXNzbWF0 ZSBSb2dlciBIZW5kcml4IGF0IDg6MzAgcC5tLiBDb250YWN0IFRvbSBTZWVzZG9yZiBhdCA8YSBo cmVmPSJtYWlsdG86dHNlZWVzZG9yZkBnbWFpbC5jb20iPnRzZWVlc2RvcmZAZ21haWwuY29tPC9h PiwgODQ3LTg2Ny02MzcyIG9yIDg3NSBNdC4gUGxlYXNhbnQgUm9hZCwgQ2xpbnRvbiwgT0ggNDQy MTYgZm9yIGluZm9ybWF0aW9uIGFuZC9vciB0byBzdWJtaXQgcGF5bWVudC4gIEZhY2Vib29rIHVz ZXJzIGNhbiBhbHNvIHNlYXJjaCBmb3IgQ292ZW50cnkgSGlnaCBTY2hvb2wgKE9oaW8pIENsYXNz IG9mIDE5Njcgb3IgQ292ZW50cnkgQWx1bW5pIGZyb20gdGhlIDYwcyBhbmQgNzBzIGZvciBhZGRp dGlvbmFsIGluZm9ybWF0aW9uLjwvcD48cD48c3Ryb25nPiYjODIyNjsgQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMg SGlnaCBTY2hvb2wmIzgyMTc7cyBDbGFzcyBvZiAxOTYyIDwvc3Ryb25nPndpbGwgY2VsZWJyYXRl IGl0cyA1NXRoIHJldW5pb24gdGhlIHdlZWtlbmQgb2YgU2VwdC4gMTUtMTYuIFBsYW5zIGluY2x1 ZGUgYSAmIzgyMjA7VGlnZXIgRGVuJiM4MjIxOyA2LTExIHAubS4gRnJpZGF5IGF0IHRoZSBBbWVy aWNhbiBMZWdpb24gb24gRnJvbnQgU3RyZWV0IGluIEN1eWFob2dhIEZhbGxzIGFuZCBhIHJldW5p b24gZGlubmVyL2RhbmNlIDYtMTEgcC5tLiBTYXR1cmRheSBhdCB0aGUgQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMg TmF0YXRvcml1bSBDb25mZXJlbmNlIGFuZCBCYW5xdWV0IENlbnRlciBvbiBGb3VydGggU3RyZWV0 LiAgRm9yIG1vcmUgZGV0YWlscywgdmlzaXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5jZmhzMTk2Mi5t eWV2ZW50LmNvbSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5jZmhzMTk2Mi5teWV2ZW50LmNvbTwvYT4g b3IgY2FsbCBNeXJvbiAmIzgyMjA7QnV0Y2gmIzgyMjE7IEdyYXkgYXQgMzMwLTY4OC05MTI5LiBD b3N0IGZvciB0aGUgcmV1bmlvbiB3ZWVrZW5kIGlzICQ0MCBwZXIgcGVyc29uLjwvcD48cD4mIzgy MjY7IFRoZSBFYXN0IEhpZ2ggU2Nob29sIENsYXNzIG9mIDE5NjAgaXMgcGxhbm5pbmcgYSA3NXRo IGJpcnRoZGF5IHBhcnR5IGZyb20gNCB0byA4IHAubS4gQXVnLiAxOSBhdCBMZWdlbmRzIFNwb3J0 cyBQdWIgJmFtcDsgR3JpbGxlLCAxODQwIFRvd24gUGFyayBCbHZkLiwgR3JlZW4uIENvc3QgaXMg JDE1IHBlciBwZXJzb24sIHdoaWNoIHdpbGwgaW5jbHVkZSBhcHBldGl6ZXJzLCBzb2Z0IGRyaW5r cyBhbmQgY2FrZS4gQSBjYXNoIGJhciB3aWxsIGJlIGF2YWlsYWJsZSBhbmQgY2VsZWJyYW50cyBt YXkgb3JkZXIgZm9vZCBmcm9tIHRoZSBwdWIgbWVudSBhdCB0aGVpciBvd24gY29zdC4gUmVzZXJ2 YXRpb25zIGFyZSBkdWUgYnkgSnVseSAxNS4gIE1ha2UgY2hlY2tzIHBheWFibGUgdG8gU3VzYW4g R2VvcmdlLCBidXQgbWFpbCB0byBKdWRpIChUaG9tYXMpIFN0b2Vya2VsLCAyMjU0IENhbnRlcmJ1 cnkgQ2lyY2xlLCBBa3JvbiwgT0ggNDQzMTkuICBGb3IgYW5zd2VycyB0byBxdWVzdGlvbnMsIGNv bnRhY3QgSnVkaSBTdG9lcmtlbCBhdCAzMzAtNzg1LTQwNzkgb3IgZW1haWwgPGEgaHJlZj0ibWFp bHRvOkp1ZGlzdG8xQHlhaG9vLmNvbSI+SnVkaXN0bzFAeWFob28uY29tPC9hPiBvciBLZW4gQmVj aHRvbCBhdCAzMzAtODY3LTA3NTAgb3IgZW1haWwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmtwYmVjaHRvbEBu ZW8ucnIuY29tIj5rcGJlY2h0b2xAbmVvLnJyLmNvbTwvYT4uPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7 PHN0cm9uZz5FbGxldCBIaWdoIFNjaG9vbCYjODIxNztzIENsYXNzIG9mIDE5NzcgPC9zdHJvbmc+ d2lsbCBjZWxlYnJhdGUgaXRzIDQwdGggcmV1bmlvbiBKdWx5IDIxLTIyLiBQbGFucyBpbmNsdWRl IGF0dGVuZGluZyBhIFJ1YmJlckR1Y2tzIGJhc2ViYWxsIGdhbWUgb24gRnJpZGF5LCBhIGdvbGYg b3V0aW5nIG9uIFNhdHVyZGF5IGFuZCBhIGRpbm5lciBTYXR1cmRheSBuaWdodCBhdCBTdW5ueSBI aWxsIEdvbGYgJmFtcDsgUmVjcmVhdGlvbiBpbiBCcmltZmllbGQuIEZvciBtb3JlIGluZm9ybWF0 aW9uLCB2aXNpdCB0aGUgRWxsZXQgQ2xhc3Mgb2YgNzcgRmFjZWJvb2sgcGFnZSAoPGEgaHJlZj0i aHR0cDovL2h0dHBzOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9ncm91cHMvRWxsZXRjbGFzc29mMTk3Ny8i IHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5odHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vZ3JvdXBzL0VsbGV0Y2xh c3NvZjE5NzcvPC9hPikgb3IgZW1haWwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmVsbGV0LmNsYXNzLm9mLjc3 QGdtYWlsLmNvbSI+ZWxsZXQuY2xhc3Mub2YuNzdAZ21haWwuY29tPC9hPi48L3A+PHA+PHN0cm9u Zz4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0ZpcmVzdG9uZSBIaWdoIFNjaG9vbCYjODIxNztzIENsYXNzIG9mIDE5 NjUsPC9zdHJvbmc+IHRoZSBzY2hvb2wmIzgyMTc7cyBmaXJzdCBncmFkdWF0aW5nIGNsYXNzLCB3 aWxsIGhvbGQgYSAmIzgyMjA7Q2xhc3Mgb2YgJiM4MjE3OzY1IFR1cm5zIDcwJiM4MjIxOyBiaXJ0 aGRheSB3ZWVrZW5kIEp1bHkgMjEtMjIuIEV2ZW50cyBpbmNsdWRlIGEgZGlubmVyIG9uIEZyaWRh eS4gT24gU2F0dXJkYXksIHRoZXJlIHdpbGwgYmUgYSB0b3VyIG9mIHRoZSBuZXcgaGlnaCBzY2hv b2wsIGx1bmNoIGF0IHRoZSBIb2xpZGF5IElubiBpbiB0aGUgQmF0aCBUb3duc2hpcCBhcmVhIG9m IE1vbnRyb3NlIGFuZCBkaW5uZXIgYXQgdGhlIERvdWJsZXRyZWUgSG90ZWwuIEZvciBpbmZvcm1h dGlvbiBvciBhIHJlc2VydmF0aW9uIGZvcm0sIHNlZSB0aGUgY2xhc3MmIzgyMTc7IEZhY2Vib29r IHBhZ2Ugb3IgY2FsbCBSYW5keSBHaWxsZW53YXRlciBhdCAzMzAtODY0LTI2MDkuPC9wPjxwPiYj ODIyNjsmIzgyMDE7PHN0cm9uZz5GaXJlc3RvbmUgSGlnaCBTY2hvb2wmIzgyMTc7cyBDbGFzcyBv ZiAxOTc3IDwvc3Ryb25nPndpbGwgY2VsZWJyYXRlIGl0cyA0MHRoIHllYXIgcmV1bmlvbiBBdWcu IDQtNS4gVGhlcmUgd2lsbCBiZSBhbiBpbmZvcm1hbCBnZXQtdG9nZXRoZXIgRnJpZGF5IG5pZ2h0 IGF0IE9uIFRhcCBQb3J0YWdlIExha2VzLCBhIGdvbGYgb3V0aW5nIG9uIFNhdHVyZGF5IGFuZCBh IHJldW5pb24gZGlubmVyIGF0IHRoZSBBa3JvbiBXb21hbiYjODIxNztzIENpdHkgQ2x1YiB0aGF0 IGV2ZW5pbmcuIEZvciBkZXRhaWxzLCBjYWxsIFNoZWxseSBhdCAzMzAtNjA3LTc5NzMgb3IgTWFy ayBhdCAzMzAtNDE0LTIwNzUsIG9yIHZpc2l0IHRoZSBGYWNlYm9vayBwYWdlIGZvciB0aGUgRkhT IENsYXNzIG9mIDE5NzcuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjI2OyBGaXJlc3RvbmUgSGlnaCBTY2hv b2wgQ2xhc3Mgb2YgMTk4NyA8L3N0cm9uZz53aWxsIGhvbGQgaXRzIDMwdGggeWVhciByZXVuaW9u IG9uIEF1Zy4gNSBhdCBUaGlyc3R5IERvZyBCcmV3aW5nIENvLiwgNTI5IEdyYW50IFN0LiwgQWty b24uIENvc3QgaXMgJDMwIHBlciBwZXJzb24gYW5kIG11c3QgYmUgcGFpZCBpbiBhZHZhbmNlLiBQ YXkgYnkgUGF5cGFsIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpmaXJlc3RvbmVyZXVuaW9uODdAeWFob28u Y29tIj5maXJlc3RvbmVyZXVuaW9uODdAeWFob28uY29tPC9hPiBvciBieSBjaGVjayBwYXlhYmxl IHRvIEZpcmVzdG9uZSBDbGFzcyBvZiAxOTg3LiBUaGVyZSB3aWxsIGJlIGEgU3dlbnNvbiYjODIx NztzIGZvb2QgdHJ1Y2sgb24gc2l0ZS4gVGhlICQzMCBmZWUgaW5jbHVkZXMgYSBzYW5kd2ljaCBh bmQgYSBzaWRlLiBEcmlua3MgYW5kIHNoYWtlcywgY3JhZnQgYmVlciBhbmQgb3RoZXIgYmV2ZXJh Z2VzIHdpbGwgYXZhaWxhYmxlIGZvciBwdXJjaGFzZS4gRm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24sIGNv bnRhY3QgSmltIFdpbGxpYW1zIGF0IDMzMC02MDMtNDM5NyBvciBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86 amltLndpbGxpYW1zMTk2OEB5YWhvby5jb20iPmppbS53aWxsaWFtczE5NjhAeWFob28uY29tPC9h Pi48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTs8c3Ryb25nPkZpZWxkIEhpZ2ggU2Nob29sJiM4MjE3O3Mg Q2xhc3Mgb2YgMTk3NyA8L3N0cm9uZz53aWxsIGNlbGVicmF0ZSBpdHMgNDB0aCByZXVuaW9uIG92 ZXIgTGFib3IgRGF5IHdlZWtlbmQuIE9uIEZyaWRheSwgdGhlcmUgd2lsbCBiZSBhIGdldC10b2dl dGhlciBhdCBSaWNjbyYjODIxNztzIGluIEJyaW1maWVsZC4gQSBkaW5uZXIgYW5kIGJvbmZpcmUg YXQgU3VubnkgSGlsbCBHb2xmICZhbXA7IFJlY3JlYXRpb24gaW4gQnJpbWZpZWxkIHdpbGwgYmUg aGVsZCBTYXR1cmRheS4gQSBnb2xmIG91dGluZyBhdCBhbiB1bmRldGVybWluZWQgcGxhY2UgYW5k IGRhdGUgaXMgYWxzbyBwbGFubmVkLiBDaGVjayBvdXQgdGhlIENsYXNzIG9mICYjODIxNzs3NyYj ODIxNztzIEZhY2Vib29rIHBhZ2UuIENhbGwgRXVnZW5lIGF0IDMzMC0zMzgtNjg2OSBmb3IgbW9y ZSBpbmZvcm1hdGlvbi48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTs8c3Ryb25nPkdhcmZpZWxkJiM4MjE3 O3MgQ2xhc3Mgb2YgMTk2NyA8L3N0cm9uZz53aWxsIGNlbGVicmF0ZSBpdHMgNTB0aCByZXVuaW9u IFNlcHQuIDctOS4gQWx1bW5pIE5pdGUgd2lsbCBiZSBhdCBHdXkmIzgyMTc7cyBQYXJ0eSBDZW50 ZXIgb24gV2F0ZXJsb28gUm9hZCA2LTEwIHAubS4gVGh1cnNkYXkuIEEgZGlubmVyL2RhbmNlIHdp bGwgYmUgaGVsZCBhdCBDaGVub3dldGggR29sZiBDb3Vyc2Ugb24gQ2hlbm93ZXRoIFJvYWQgYXQg NiBwLm0uIEZyaWRheSBhbmQgYSBnb2xmIG91dGluZyBvbiBTYXR1cmRheS4gRm9yIGRldGFpbHMs IGVtYWlsIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpHSFM2NzUwQGFvbC5jb20iPkdIUzY3NTBAYW9sLmNvbTwv YT4sIG9yIGNhbGwgUGF0IGF0IDMzMC03NzMtODY3NC48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMjY7JiM4 MjAxO0dhcmZpZWxkIEhpZ2ggU2Nob29sJiM4MjE3O3MgQ2xhc3Mgb2YgMTk3MiA8L3N0cm9uZz53 aWxsIGNlbGVicmF0ZSBpdHMgNDV0aCByZXVuaW9uIEp1bHkgMjkgYXQgR3V5JiM4MjE3O3MgUGFy dHkgQ2VudGVyLCA1MDAgRS4gV2F0ZXJsb28gUm9hZCwgQWtyb24uIFRoZSBldmVudCB3aWxsIGlu Y2x1ZGUgZGlubmVyIGFuZCBhIGRpc2Mgam9ja2V5LiBBbiBpbmZvcm1hbCBnYXRoZXJpbmcgd2ls bCBiZWdpbiBhdCA2OjMwIHAubS4gSnVseSAyOCBhdCB0aGUgVXBwZXIgRGVjayBhdCAzNTcgUG9y dGFnZSBMYWtlcyBEcml2ZSAoc3RhdGUgUm91dGUgNjE5KS4gQSB0b3VyIG9mIHRoZSBzY2hvb2wg aXMgc2NoZWR1bGVkIGZvciAxIHAubS4gSnVseSAyOS4gRm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24gYW5k L29yIGEgbWFpbGVkIGludml0YXRpb24sIGNvbnRhY3QgR29yZG9uIENvdmV5IGF0IDMzMC00NzUt NTc2NCBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86Z2NvdmV5QG5lby5yci5jb20iPmdjb3ZleUBuZW8ucnIu Y29tPC9hPi48L3A+PHA+JiM4MjI2OyBUaGUgSGlnaGxhbmQgKE1lZGluYSBDb3VudHkpIEhpZ2gg U2Nob29sIENsYXNzIG9mIDE5ODIgd2lsbCBnYXRoZXIgZm9yIGEgcmVsYXhlZCBhbmQgY2FzdWFs IDM1dGgteWVhciBjbGFzcyByZXVuaW9uIGF0IDcgcC5tLiBTYXR1cmRheSBvbiB0aGUgdGhpcmQt Zmxvb3IgcGF0aW8gYXQgRm9zdGVycyBUYXZlcm4gb2YgSGluY2tsZXksIDEzODIgUmlkZ2UgUm9h ZC4gQ29zdCBpcyAkMTAgcGVyIHBlcnNvbiBhbmQgbWF5IGJlIHBhaWQgYXQgdGhlIGRvb3IuIEZv ciBpbmZvcm1hdGlvbiwgY2FsbCAzMzAtMjc4LTIxMDYuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+VGhlIEtlbm1v cmUgSGlnaCBTY2hvb2wgQ2xhc3Mgb2YgMTk2MiA8L3N0cm9uZz53aWxsIGhvbGQgYSA1NXRoLXll YXIgY2xhc3MgcmV1bmlvbiBBdWcuIDE4IGFuZCAxOSBhdCB0aGUgVkZXIEhhbGwgb24gV2F0ZXJs b28gUm9hZCBpbiBBa3Jvbi4gQ2FsbCBDYXJvbCAoU2NobHVwKSBLcmlkbGVyIHRvIFJTVlAgYXQg MzMwLTgzNi02NjA0LjwvcD48cD48c3Ryb25nPiYjODIyNjsmIzgyMDE7S2VubW9yZSBIaWdoIFNj aG9vbCYjODIxNztzIENsYXNzIG9mICYjODIxNzs3NyA8L3N0cm9uZz53aWxsIGNlbGVicmF0ZSBp dHMgNDB0aCByZXVuaW9uIEF1Zy4gMTEtMTIuIEZyb20gMiB0byA4IHAubS4gRnJpZGF5LCB0aGVy ZSB3aWxsIGJlIGEgcGljbmljIGluIHRoZSBEb2d3b29kIFNoZWx0ZXIgYXQgV2luZ2Zvb3QgTGFr ZS4gQSBidWZmZXQgZGlubmVyIHdpbGwgYmUgaGVsZCBTYXR1cmRheSBhdCBQcmltZSA5MyBpbiBO ZXcgRnJhbmtsaW4uIFRoZSBuaWdodCB3aWxsIHN0YXJ0IGF0IDU6MzAgcC5tLiBhbmQgZW5kIGF0 IDEwOjMwIHAubS4gIEZvciBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uIG9yIHRvIG1ha2UgYSByZXNlcnZhdGlv biwgZW1haWwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOktlbm1vcmVjbGFzc29mNzdAZ21haWwuY29tIj5LZW5t b3JlY2xhc3NvZjc3QGdtYWlsLmNvbTwvYT4gb3IgY29udGFjdCByZXVuaW9uIGNvbW1pdHRlZSBt ZW1iZXJzIFNoZXJyeSBDYXJhaGFuLCBDYXRoeSBUYXlsb3Igb3IgU2hhcm9uIEZyb3VuZmVsa2Vy IG9uIHRoZSBDbGFzcyBvZiAmIzgyMTc7NzcgRmFjZWJvb2sgcGFnZS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyA8 c3Ryb25nPlJldmVyZSBDbGFzcyBvZiAxOTcyJiM4MjE3O3MgPC9zdHJvbmc+NDV0aCByZXVuaW9u IHdpbGwgYmUgaGVsZCBhdCA1IHAubS4gQXVnLiAxMSBhdCBXaGl0ZXlzIGluIFJpY2hmaWVsZDsg NiBwLm0uIEF1Zy4gMTIgYXQgdGhlIE9sZCA5NyBvbiBLZW5tb3JlIEJsdmQuOyBhbmQgMTAgYS5t LiBBdWcuIDEzLCAyMDE3IGF0IFBhbmVyYSYjODIxNztzIGF0IFdlc3QgTWFya2V0IFBsYXphIGlu IHRoZSBNb250cm9zZSBhcmVhIGZvciBjb2ZmZWUgZm9sbG93ZWQgYnkgYSBicmluZy15b3VyLW93 bi1waWNuaWMgYXQgMSBwLm0uIGF0IHRoZSBHcmVlbnMgaW4gQ29wbGV5IFRvd25zaGlwLiBDb250 YWN0IENoZXJ5bCBCdXJyYWxsIFN3YWluIGF0IDMzMC02NjYtMDE1OC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYj ODIwMTs8c3Ryb25nPlJpdHRtYW4gSGlnaCBTY2hvb2wmIzgyMTc7cyBDbGFzcyBvZiAxOTY3IDwv c3Ryb25nPndpbGwgaGF2ZSBpdHMgNTB0aCByZXVuaW9uIEp1bHkgMjkgYXQgdGhlIEFtZXJpY2Fu IExlZ2lvbiBpbiBSaXR0bWFuLiBSZXNwb25zZXMgc2hvdWxkIGJlIHJlY2VpdmVkIGJ5IFNhdHVy ZGF5LiAgRm9yIHF1ZXN0aW9ucyBvciBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uLCBjYWxsIE5hbmN5IGF0IDMz MC05MjctNDM1NyBvciBKZXJyeSBhdCAzMzAtNTkwLTA3ODcuPC9wPjxwPiYjODIyNjsgU3QuIE1h cnkmIzgyMTc7cyBIaWdoIFNjaG9vbCBDbGFzcyBvZiAxOTY3JiM4MjE3O3MgNTB0aCByZXVuaW9u IHdlZWtlbmQgd2lsbCBzdGFydCBhdCA1OjMwIHAubS4gU2VwdC4gOCBhdCBhIGNsYXNzbWF0ZXMt b25seSBldmVudCBhdCBSYXkmIzgyMTc7cyBQbGFjZSwgMjUgR2hlbnQgUm9hZCwgRmFpcmxhd24u IFRoZXJlIHdpbGwgYmUgYSA0OjMwIHAubS4gU2VwdC4gOSBNYXNzIGF0IFN0LiBNYXJ5IFBhcmlz aCwgNzUwIFMuIE1haW4gU3QuLCBBa3JvbiwgZm9sbG93ZWQgYnkgZGlubmVyIDYtMTAgcC5tLiBh dCB0aGUgQW5jaWVudCBPcmRlciBvZiBIaWJlcm5pYW5zLCAyMDAwIEJyb3duIFN0LiwgQWtyb24u IFJlc2VydmF0aW9ucyBhcmUgbmVlZGVkIGZvciB0aGUgU2VwdC4gOSBkaW5uZXIuIEZvciBpbmZv cm1hdGlvbiwgY29udGFjdCBNYXJ5YW5uIEhheSBhdCAzMzAtNjcxLTQxOTEgb3IgQW5uIFJ1dGFu IGF0IDMzMC03MzAtODEyNy48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMjY7IFN0b3cgSGlnaCBTY2hvb2wg Q2xhc3Mgb2YgMTk2NyYjODIxNztzIDwvc3Ryb25nPjUwdGggcmV1bmlvbiB3aWxsIGJlIGhlbGQg U2VwdC4gMTQtMTYuIE9uIFRodXJzZGF5IHRoZXJlIHdpbGwgYmUgYSAxMCBhLm0uIFN0b3cgaGlz dG9yeSB3YWxraW5nIHRvdXIsIGx1bmNoIGF0IG5vb24gYXQgUGFyYXNzb24mIzgyMTc7cyBpbiBT dG93IGFuZCBkcmluaywgZm9vZCwgZ2FtZXMgYW5kIHNvY2lhbGl6aW5nIGF0IDYgcC5tLiBhdCB0 aGUgU3RvdyBLZW50IEVudGVydGFpbm1lbnQgQ2VudGVyLiBBdCA2IHAubS4gRnJpZGF5IHRoYXQg d2lsbCBiZSBhIGRpbm5lci9kYW5jZSBhdCBTaWx2ZXIgTGFrZSBDb3VudHJ5IENsdWIsIDEzMjQg R3JhaGFtIFJvYWQuIFNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgZXZlbnRzIHdpbGwgc3RhcnQgYXQgMTAgYS5t LiB3aXRoIGJydW5jaCBhdCBPbiBUYXAgaW4gU3RvdyBmb2xsb3dlZCBieSBnb2xmaW5nIGF0IHRo ZSBGb3ggRGVuLiBUZWUgdGltZXMgYXJlIDEtMTozMCBwLm0uIEZvciBpbmZvcm1hdGlvbiwgY2hl Y2sgb3V0IHRoZSBoaWdoIHNjaG9vbCBjbGFzcyByZXVuaW9uIHdlYnNpdGUgYXQgY2xhc3NyZXBv cnQub3JnIG9yIGVtYWlsIFNhbmRyYSBIYXVnaCBRdWlubiBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86c2Fu ZHJhcXVpbm5AeWFob28uY29tIj5zYW5kcmFxdWlubkB5YWhvby5jb208L2E+IG9yICBMaW5kYSBD b2xlbWFuIEJlcnRob2xkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzprYXBwYWxpbmRhQHlhaG9vLmNvbSI+ a2FwcGFsaW5kYUB5YWhvby5jb208L2E+LjwvcD48cD4mIzgyMjY7PHN0cm9uZz4mIzgyMDE7V2Fk c3dvcnRoIEhpZ2ggU2Nob29sJiM4MjE3O3MgQ2xhc3Mgb2YgMTk2NyA8L3N0cm9uZz53aWxsIGhh dmUgaXRzIDUwdGggcmV1bmlvbiBBdWcuIDI1LTI2LiBGb3IgbW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbiwgY2Fs bCBLYXJlbiAoUGVya2lucykgU2hhcmtleSBhdCAzMzAtMzM2LTQ0NTQuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+ JiM4MjI2OyBXYWRzd29ydGggQ2xhc3Mgb2YgMTk3MiA8L3N0cm9uZz53aWxsIGNlbGVicmF0ZSBp dHMgNDV0aC15ZWFyIHJldW5pb24gb24gSnVseSAyMiBhdCB0aGUgU3RyYW5kIGluIFdhZHN3b3J0 aC4gVGhlcmUgd2lsbCBhbHNvIGJlIGEgZ2V0LXRvZ2V0aGVyIG9uIEp1bHkgMjEgYXQgRWwgUmlu Y29uIEluIFdhZHN3b3J0aCBhbmQgYSB0b3VyIG9mIHRoZSBuZXcgaGlnaCBzY2hvb2wgdGhlIG1v cm5pbmcgb2YgSnVseSAyMi4gRm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24sIGNoZWNrIHRoZSBGYWNlYm9v ayBwYWdlIFdhZHN3b3J0aCBDbGFzcyBvZiAxOTcyIG9yIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuY2xh c3NjcmVhdG9yLmNvbS93YWRzd29ydGgtb2hpby0xOTcyIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmNs YXNzY3JlYXRvci5jb20vd2Fkc3dvcnRoLW9oaW8tMTk3MjwvYT4gb3IgY2FsbCBNYXJnbyAoU2No ZW5jaykgU21pdGggYXQgIDMzMC02MjAtMzc3OSBvciBQYXQgU2hhbmsgYXQgMzMwLTMzOC03MDEw LjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxOzxzdHJvbmc+V2Fkc3dvcnRoIEhpZ2ggU2Nob29sJiM4MjE3 O3MgQ2xhc3Mgb2YgMTk4NyA8L3N0cm9uZz53aWxsIGNlbGVicmF0ZSBpdHMgMzB0aCByZXVuaW9u IE9jdC4gMTMtMTUuIE9uIEZyaWRheSwgY2xhc3MgbWVtYmVycyB3aWxsIGhhdmUgYSB0YWlsZ2F0 ZSBwYXJ0eSwgYXR0ZW5kIHRoZSBzY2hvb2wmIzgyMTc7cyBob21lY29taW5nIGdhbWUgYW5kIGhh dmUgYSBnZXQtdG9nZXRoZXIgYWZ0ZXIgdGhlIGdhbWUuIE9uIFNhdHVyZGF5LCB0aGVyZSB3aWxs IGJlIGEgZ29sZiBvdXRpbmcsIGEgdG91ciBvZiB0aGUgbmV3IGhpZ2ggc2Nob29sIGFuZCBhbiBv cGVuIGhvdXNlIGF0IHRoZSBUYXN0aW5nIFJvb20gaW4gV2Fkc3dvcnRoLiBGb3IgZGV0YWlscywg Y29udGFjdCBDaHJpc3RpbmUgVGhvbXBzb24gRWxtb3JlIGF0IDMzMC00MTktMTI1Mywgb3IgZW1h aWwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOndoczE5ODdncml6emxpZXNAZ21haWwuY29tIj53aHMxOTg3Z3Jp enpsaWVzQGdtYWlsLmNvbTwvYT4uPC9wPjxwPlRvIHN1Ym1pdCBhIHJldW5pb24gbm90aWNlLCBl bWFpbCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86cmV1bmlvbnNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPnJldW5p b25zQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gVGhlIGxpc3QgaXMgcHVibGlzaGVkIG9uIFN1 bmRheXMuIFBsZWFzZSBzZW5kIGluZm9ybWF0aW9uIGJ5IFdlZG5lc2RheSBhdCBsZWFzdCB0d28g d2Vla3MgYmVmb3JlIHRoZSBldmVudC4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.