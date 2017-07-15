Published: July 15, 2017 - 05:16 PM
Upcoming reunions July 16,2017 12:39 AM GMT Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwPiA8L3A+
PHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMjY7IEJhcmJlcnRvbiBIaWdoIFNjaG9vbCBDbGFzcyBvZiAxOTY3IDwv c3Ryb25nPndpbGwgY2VsZWJyYXRlIGl0cyA1MHRoIHJldW5pb24gU2VwdC4gMjIgYW5kIDIzLiAg VGhlcmUgd2lsbCBiZSBzY3JlZW5pbmdzIG9mIHRoZSAxOTY3IG1vdmllIDxlbT5Cb25uaWUgYW5k IENseWRlPC9lbT4gYXQgdGhlIFdlc3QgVGhlYXRlciBhdCA3OjMwIGFuZCA5OjQ1IHAubS4gRnJp ZGF5LiBBIGdvbGYgb3V0aW5nIGF0IFNwcmluZyBIaWxscyBHb2xmIENvdXJzZSB3aXRoIHRlZSB0 aW1lcyBzdGFydGluZyBhdCA4OjI4IGEubS4gaXMgcGxhbm5lZCBmb3IgU2F0dXJkYXkuIENvbnRh Y3QgQm9iIEplcm5pZ2FuIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpqZXJuMTYxMEBtc24uY29tIj5qZXJu MTYxMEBtc24uY29tPC9hPiB0byBtYWtlIGEgcmVzZXJ2YXRpb24uIE9uIFNhdHVyZGF5IG5pZ2h0 LCBjbGFzcyBtZW1iZXJzIHdpbGwgbWVldCBhdCBCcm9va3NpZGUgQ291bnRyeSBDbHViIHN0YXJ0 aW5nIGF0IDY6MzAgcC5tLiBmb3IgZm9vZCwgYSBkaXNjIGpvY2tleSwgZGFuY2luZywgcmFmZmxl cywgNTAvNTAgYW5kIG1vcmUuIENvc3QgaXMgJDI1IHBlciBwZXJzb24uIENsYXNzbWF0ZXMgd2hv IGhhdmUgbm90IHJlY2VpdmVkIHJldW5pb24gaW5mb3JtYXRpb24gc2hvdWxkIGNvbnRhY3QgSm9o YW5uZSBIYXJ0bGV5IERlc3BvdCBhdCAzMzAtNzQ1LTkzMzkgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmps ZGVzcG90QHNiY2dsb2JhbC5uZXQiPmpsZGVzcG90QHNiY2dsb2JhbC5uZXQ8L2E+LiBGaW5kIG1v cmUgaW5mb3JtYXRpb24gYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5DbGFzc21hdGVzLmNvbSIgdGFy Z2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5DbGFzc21hdGVzLmNvbTwvYT47IEJhcmJlcnRvbiBIaWdoIFNjaG9v bCA1MHRoIENsYXNzIFJldW5pb24gKENsYXNzIG9mIDE5NjcpIG9uIEZhY2Vib29rOyBvciA8YSBo cmVmPSJodHRwOi8vd3d3LkFsdW1uaUNsYXNzLmNvbS9CYXJiZXJ0b24iIHRhcmdldD0iX2JsYW5r Ij53d3cuQWx1bW5pQ2xhc3MuY29tL0JhcmJlcnRvbjwvYT4uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjI2 OyBCdWNodGVsIEhpZ2ggU2Nob29sIENsYXNzIG9mIDE5NjcgPC9zdHJvbmc+d2lsbCBjZWxlYnJh dGUgaXRzIDUwdGggcmV1bmlvbiAmIzgyMTI7IERhenpsZSwgRGluZSBhbmQgRGFuY2UgJiM4MjEy OyAgU2VwdC4gMjItMjQgYXQgdGhlIEhvbGlkYXkgSW5uLUFrcm9uIFdlc3QgaW4gdGhlIE1vbnRy b3NlIGFyZWEgb2YgQmF0aC4gRm9yIGRldGFpbHMsIGNvbnRhY3QgWXZvbm5lIGF0IDMzMC04MDct NzA0MCBvciBCZXYgYXQgMzMwLTY5OS03MDcwLCBvciB2aXNpdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3 LmJ1Y2h0ZWwxOTY3Lm15ZXZlbnQuY29tIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmJ1Y2h0ZWwxOTY3 Lm15ZXZlbnQuY29tPC9hPi4gICAgPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7PHN0cm9uZz5CdWNodGVs IEhpZ2ggU2Nob29sJiM4MjE3O3MgQ2xhc3Mgb2YgMTk3NyA8L3N0cm9uZz53aWxsIGNlbGVicmF0 ZSBpdHMgNDB0aCByZXVuaW9uIG92ZXIgTGFib3IgRGF5IHdlZWtlbmQgaW4gU2VwdGVtYmVyLiBQ bGFucyBpbmNsdWRlIGEgdG91ciBhbmQgaW5mb3JtYWwgZ2V0LXRvZ2V0aGVyIFNlcHQuIDEgYW5k IGEgcmV1bmlvbiBkaW5uZXIgU2VwdC4gMi4gRm9yIGRldGFpbHMsIGVtYWlsIDxhIGhyZWY9Im1h aWx0bzpCdWNodGVsQ2xhc3NvZjE5NzdAZ21haWwuY29tIj5CdWNodGVsQ2xhc3NvZjE5NzdAZ21h aWwuY29tPC9hPiBvciBjYWxsIEd3ZW4gYXQgNjA5LTI4NC0zMjIyIG9yIFBoaWwgYXQgNDEwLTQw NC01Mjg5LiBGYWNlYm9vayB1c2VycyBjYW4gc2VhcmNoIGZvciB0aGUgSm9obiBSLiBCdWNodGVs IEhpZ2ggU2Nob29sIENsYXNzIG9mIDE5NzcgcGFnZSBmb3IgYWRkaXRpb25hbCBpbmZvcm1hdGlv bi48L3A+PHA+JiM4MjI2OyA8c3Ryb25nPkNlbnRyYWwgSGlnaCBTY2hvb2wmIzgyMTc7cyBDbGFz cyBvZiAxOTY3PC9zdHJvbmc+IHdpbGwgaG9sZCBhIDUwdGggcmV1bmlvbiBhdCBHdXkmIzgyMTc7 cyBQYXJ0eSBDZW50ZXIgb24gU2VwdC4gOC4gUXVlc3Rpb25zPyBDb250YWN0IEx5biBXYWxrZXIg R3dpbm4gYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1jZ3JhdzkwMUBzYmNnbG9iYWwubmV0Ij5tY2dyYXc5 MDFAc2JjZ2xvYmFsLm5ldDwvYT4gd2l0aCAmIzgyMjA7Q2xhc3Mgb2YgNjcmIzgyMjE7IGluIHRo ZSBzdWJqZWN0IGxpbmUuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7PHN0cm9uZz5Db3BsZXkgVGVhY2hl cnMgUmV1bmlvbiBDb21taXR0ZWUgPC9zdHJvbmc+aXMgcGxhbm5pbmcgYSAmIzgyMjA7QmFjayB0 byBTY2hvb2wgUGFydHkgMjAxNyYjODIyMTsgZnJvbSA0IHRvIDggcC5tLiBBdWcuIDE5LiBBbGwg Y3VycmVudCBhbmQgcmV0aXJlZCB0ZWFjaGVycyBvZiBDb3BsZXktRmFpcmxhd24gc2Nob29scyBh cmUgaW52aXRlZCB0byBhdHRlbmQgYW5kIHNoYXJlIHRoZWlyIGV4cGVyaWVuY2VzIHdpdGggZmVs bG93IGVkdWNhdG9ycy4gSXQgd2lsbCBiZSBoZWxkIGF0IFN0LiBHZW9yZ2UgRmVsbG93c2hpcCBD ZW50ZXIsIDMyMDQgUmlkZ2V3b29kIFJvYWQsIENvcGxleSBUb3duc2hpcC4gSG9ycyBkJiM4MjE3 O29ldXZyZXMgd2lsbCBiZSBzZXJ2ZWQuIENvc3QgaXMgJDI1LiBGb3IgbW9yZSBpbmZvcm1hdGlv biwgY2FsbCAzMzAtNjg3LTEyMTQuPC9wPjxwPiYjODIyNjs8c3Ryb25nPiBUaGUgQ292ZW50cnkg SGlnaCBTY2hvb2wgQ2xhc3Mgb2YgMTk2NyA8L3N0cm9uZz5pcyBwbGFubmluZyBpdHMgNTB0aCBj bGFzcyByZXVuaW9uIGF0IFByZXN0d2ljayBDb3VudHJ5IENsdWIgaW4gVW5pb250b3duIGZyb20g NSB0byAxMDozMCBwLm0uIEF1Zy4gMTIuIFRvIGdvbGYgaW4gdGhlIGFmdGVybm9vbiwgY29udGFj dCBKb2huIERvYmJpbnMgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmpyZDExMjdAZ21haWwuY29tIj5qcmQx MTI3QGdtYWlsLmNvbTwvYT4uIFRoZSBjb3N0IG9mIHRoZSByZXVuaW9uIHdpbGwgYmUgJDYwIHBl ciBwZXJzb24uIFJTVlAgYnkgTW9uZGF5LiBUaGUgcmV1bmlvbiBwYXJ0eSB3aWxsIGJlZ2luIHdp dGggYSBTb2NpYWwgSG91ciAoY2FzaCBiYXIpIGFuZCBhIGdyb3VwIHBob3RvIGF0IDU6NDAgcC5t LiwgYSBidWZmZXQgd2lsbCBiZSBzZXJ2ZWQgNi03IHAubS4gZm9sbG93ZWQgYnkgbGl2ZSBtdXNp YyBieSB0aGUgTGVnZW5kcyBCYW5kIHdpdGggY2xhc3NtYXRlIFJvZ2VyIEhlbmRyaXggYXQgODoz MCBwLm0uIENvbnRhY3QgVG9tIFNlZXNkb3JmIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzp0c2VlZXNkb3Jm QGdtYWlsLmNvbSI+dHNlZWVzZG9yZkBnbWFpbC5jb208L2E+LCA4NDctODY3LTYzNzIgb3IgODc1 IE1vdW50IFBsZWFzYW50IFJvYWQsIENsaW50b24sIE9IIDQ0MjE2IGZvciBpbmZvcm1hdGlvbiBh bmQvb3IgdG8gc3VibWl0IHBheW1lbnQuICBGYWNlYm9vayB1c2VycyBjYW4gYWxzbyBzZWFyY2gg Zm9yIENvdmVudHJ5IEhpZ2ggU2Nob29sIChPaGlvKSBDbGFzcyBvZiAxOTY3IG9yIENvdmVudHJ5 IEFsdW1uaSBmcm9tIHRoZSA2MHMgYW5kIDcwcyBmb3IgYWRkaXRpb25hbCBpbmZvcm1hdGlvbi48 L3A+PHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMjY7IEN1eWFob2dhIEZhbGxzIEhpZ2ggU2Nob29sJiM4MjE3O3Mg Q2xhc3Mgb2YgMTk2MiA8L3N0cm9uZz53aWxsIGNlbGVicmF0ZSBpdHMgNTV0aCByZXVuaW9uIHRo ZSB3ZWVrZW5kIG9mIFNlcHQuIDE1LTE2LiBQbGFucyBpbmNsdWRlIGEgJiM4MjIwO1RpZ2VyIERl biYjODIyMTsgNi0xMSBwLm0uIEZyaWRheSBhdCB0aGUgQW1lcmljYW4gTGVnaW9uIG9uIEZyb250 IFN0cmVldCBpbiBDdXlhaG9nYSBGYWxscyBhbmQgYSByZXVuaW9uIGRpbm5lci9kYW5jZSA2LTEx IHAubS4gU2F0dXJkYXkgYXQgdGhlIEN1eWFob2dhIEZhbGxzIE5hdGF0b3JpdW0gQ29uZmVyZW5j ZSBhbmQgQmFucXVldCBDZW50ZXIgb24gRm91cnRoIFN0cmVldC4gIEZvciBtb3JlIGRldGFpbHMs IHZpc2l0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuY2ZoczE5NjIubXlldmVudC5jb20iIHRhcmdldD0i X2JsYW5rIj53d3cuY2ZoczE5NjIubXlldmVudC5jb208L2E+IG9yIGNhbGwgTXlyb24gJiM4MjIw O0J1dGNoJiM4MjIxOyBHcmF5IGF0IDMzMC02ODgtOTEyOS4gQ29zdCBmb3IgdGhlIHJldW5pb24g d2Vla2VuZCBpcyAkNDAgcGVyIHBlcnNvbi48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTs8c3Ryb25nPkZp cmVzdG9uZSBIaWdoIFNjaG9vbCYjODIxNztzIENsYXNzIG9mIDE5NzcgPC9zdHJvbmc+d2lsbCBj ZWxlYnJhdGUgaXRzIDQwdGggcmV1bmlvbiBBdWcuIDQtNS4gVGhlcmUgd2lsbCBiZSBhbiBpbmZv cm1hbCBnZXQtdG9nZXRoZXIgRnJpZGF5IG5pZ2h0IGF0IE9uIFRhcCBQb3J0YWdlIExha2VzLCBh IGdvbGYgb3V0aW5nIG9uIFNhdHVyZGF5IGFuZCBhIHJldW5pb24gZGlubmVyIGF0IHRoZSBBa3Jv biBXb21hbiYjODIxNztzIENpdHkgQ2x1YiB0aGF0IGV2ZW5pbmcuIEZvciBkZXRhaWxzLCBjYWxs IFNoZWxseSBhdCAzMzAtNjA3LTc5NzMgb3IgTWFyayBhdCAzMzAtNDE0LTIwNzUsIG9yIHZpc2l0 IHRoZSBGYWNlYm9vayBwYWdlIGZvciB0aGUgRkhTIENsYXNzIG9mIDE5NzcuPC9wPjxwPjxzdHJv bmc+JiM4MjI2OyBGaXJlc3RvbmUgSGlnaCBTY2hvb2wgQ2xhc3Mgb2YgMTk4NyA8L3N0cm9uZz53 aWxsIGhvbGQgaXRzIDMwdGggcmV1bmlvbiBvbiBBdWcuIDUgYXQgVGhpcnN0eSBEb2cgQnJld2lu ZyBDby4sIDUyOSBHcmFudCBTdC4sIEFrcm9uLiBDb3N0IGlzICQzMCBwZXIgcGVyc29uIGFuZCBt dXN0IGJlIHBhaWQgaW4gYWR2YW5jZS4gUGF5IGJ5IFBheXBhbCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86 ZmlyZXN0b25lcmV1bmlvbjg3QHlhaG9vLmNvbSI+ZmlyZXN0b25lcmV1bmlvbjg3QHlhaG9vLmNv bTwvYT4gb3IgYnkgY2hlY2sgcGF5YWJsZSB0byBGaXJlc3RvbmUgQ2xhc3Mgb2YgMTk4Ny4gVGhl cmUgd2lsbCBiZSBhIFN3ZW5zb24mIzgyMTc7cyBmb29kIHRydWNrIG9uIHNpdGUuIFRoZSAkMzAg ZmVlIGluY2x1ZGVzIGEgc2FuZHdpY2ggYW5kIGEgc2lkZS4gRHJpbmtzIGFuZCBzaGFrZXMsIGNy YWZ0IGJlZXIgYW5kIG90aGVyIGJldmVyYWdlcyB3aWxsIGF2YWlsYWJsZSBmb3IgcHVyY2hhc2Uu IEZvciBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uLCBjb250YWN0IEppbSBXaWxsaWFtcyBhdCAzMzAtNjAzLTQz OTcgb3IgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmppbS53aWxsaWFtczE5NjhAeWFob28uY29tIj5qaW0u d2lsbGlhbXMxOTY4QHlhaG9vLmNvbTwvYT4uPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7PHN0cm9uZz5G aWVsZCBIaWdoIFNjaG9vbCYjODIxNztzIENsYXNzIG9mIDE5NzcgPC9zdHJvbmc+d2lsbCBjZWxl YnJhdGUgaXRzIDQwdGggcmV1bmlvbiBvdmVyIExhYm9yIERheSB3ZWVrZW5kLiBPbiBGcmlkYXks IHRoZXJlIHdpbGwgYmUgYSBnZXQtdG9nZXRoZXIgYXQgUmljY28mIzgyMTc7cyBpbiBCcmltZmll bGQuIEEgZGlubmVyIGFuZCBib25maXJlIGF0IFN1bm55IEhpbGwgR29sZiAmYW1wOyBSZWNyZWF0 aW9uIGluIEJyaW1maWVsZCB3aWxsIGJlIGhlbGQgU2F0dXJkYXkuIEEgZ29sZiBvdXRpbmcgYXQg YW4gdW5kZXRlcm1pbmVkIHBsYWNlIGFuZCBkYXRlIGlzIGFsc28gcGxhbm5lZC4gQ2hlY2sgb3V0 IHRoZSBDbGFzcyBvZiAmIzgyMTc7NzcmIzgyMTc7cyBGYWNlYm9vayBwYWdlLiBDYWxsIEV1Z2Vu ZSBhdCAzMzAtMzM4LTY4NjkgZm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24uPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgy MDE7PHN0cm9uZz5HYXJmaWVsZCYjODIxNztzIENsYXNzIG9mIDE5NjcgPC9zdHJvbmc+d2lsbCBj ZWxlYnJhdGUgaXRzIDUwdGggcmV1bmlvbiBTZXB0LiA3LTkuIEFsdW1uaSBOaXRlIHdpbGwgYmUg YXQgR3V5JiM4MjE3O3MgUGFydHkgQ2VudGVyIG9uIFdhdGVybG9vIFJvYWQgNi0xMCBwLm0uIFRo dXJzZGF5LiBBIGRpbm5lci9kYW5jZSB3aWxsIGJlIGhlbGQgYXQgQ2hlbm93ZXRoIEdvbGYgQ291 cnNlIG9uIENoZW5vd2V0aCBSb2FkIGF0IDYgcC5tLiBGcmlkYXkgYW5kIGEgZ29sZiBvdXRpbmcg b24gU2F0dXJkYXkuIEZvciBkZXRhaWxzLCBlbWFpbCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86R0hTNjc1MEBh b2wuY29tIj5HSFM2NzUwQGFvbC5jb208L2E+LCBvciBjYWxsIFBhdCBhdCAzMzAtNzczLTg2NzQu PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjI2OyYjODIwMTtHYXJmaWVsZCBIaWdoIFNjaG9vbCYjODIxNztz IENsYXNzIG9mIDE5NzIgPC9zdHJvbmc+d2lsbCBjZWxlYnJhdGUgaXRzIDQ1dGggcmV1bmlvbiBK dWx5IDI5IGF0IEd1eSYjODIxNztzIFBhcnR5IENlbnRlciwgNTAwIEUuIFdhdGVybG9vIFJvYWQs IEFrcm9uLiBUaGUgZXZlbnQgd2lsbCBpbmNsdWRlIGRpbm5lciBhbmQgYSBkaXNjIGpvY2tleS4g QW4gaW5mb3JtYWwgZ2F0aGVyaW5nIHdpbGwgYmVnaW4gYXQgNjozMCBwLm0uIEp1bHkgMjggYXQg dGhlIFVwcGVyIERlY2sgYXQgMzU3IFBvcnRhZ2UgTGFrZXMgRHJpdmUgKHN0YXRlIFJvdXRlIDYx OSkuIEEgdG91ciBvZiB0aGUgc2Nob29sIGlzIHNjaGVkdWxlZCBmb3IgMSBwLm0uIEp1bHkgMjku IEZvciBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uIGFuZC9vciBhIG1haWxlZCBpbnZpdGF0aW9uLCBjb250YWN0 IEdvcmRvbiBDb3ZleSBhdCAzMzAtNDc1LTU3NjQgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmdjb3ZleUBu ZW8ucnIuY29tIj5nY292ZXlAbmVvLnJyLmNvbTwvYT4uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjI2OyBU aGUgS2VubW9yZSBIaWdoIFNjaG9vbCBDbGFzcyBvZiAxOTYyIDwvc3Ryb25nPndpbGwgaG9sZCBh IDU1dGggY2xhc3MgcmV1bmlvbiBBdWcuIDE4IGFuZCAxOSBhdCB0aGUgVkZXIEhhbGwgb24gV2F0 ZXJsb28gUm9hZCBpbiBBa3Jvbi4gQ2FsbCBDYXJvbCAoU2NobHVwKSBLcmlkbGVyIHRvIFJTVlAg YXQgMzMwLTgzNi02NjA0LjwvcD48cD48c3Ryb25nPiYjODIyNjsgS2VubW9yZSBIaWdoIFNjaG9v bCBjbGFzc2VzIG9mIDE5NzIgYW5kIDE5NzMgPC9zdHJvbmc+d2lsbCBjZWxlYnJhdGUgdGhlaXIg NDR0aCBhbmQgNDV0aCByZXVuaW9ucyBTZXB0LiAxNS0xNi4gIEEgbWVldCBhbmQgZ3JlZXQgYXQg dGhlIE9sZCA5NyBDYWZlLCAxNTAzIEtlbm1vcmUgQmx2ZC4sIEFrcm9uIHdpbGwgc3RhcnQgYXQg NyBwLm0uIFNlcHQuIDE1LiBHcm91cCBwaWN0dXJlcyB3aWxsIGJlIHRha2VuIGF0IHRoZSBzY2hv b2wgYXQgMyBwLm0uIFNlcHQuIDE2IGZvbGxvd2VkIGJ5IHRoZSBtYWluIGV2ZW50IGF0IHRoZSBG T1AgTG9kZ2UgYXQgMjYxMCBMZXkgRHJpdmUsIEFrcm9uLiBBcHBldGl6ZXJzIHdpbGwgYmUgc2Vy dmVkIGF0IDQgd2l0aCBhIGNhc2ggYmFyIGFuZCBidWZmZXQgZGlubmVyIGF0IDYuIFRoZXJlIHdp bGwgYWxzbyBiZSBhIGRpc2Mgam9ja2V5LCBnYW1lcyBhbmQgcHJpemVzLiBDb3N0IGlzICQzNSBw ZXIgcGVyc29uIGFuZCBpcyBkdWUgYnkgQXVnLiAyNS4gRm9yIGNsYXNzIG9mICYjODIxNzs3Miwg bWFrZSBjaGVja3MgcGF5YWJsZSB0byBNYXJ5IFNvYmxlc2tpZSBhbmQgbWFpbCB0byBDbGFzcyBv ZiA3MiBSZXVuaW9uLCBQTyBCb3ggMjY0MTIsIEFrcm9uLCBPSCA0NDMxOS4gRm9yIGNsYXNzIG9m ICYjODIxNjs3MywgbWFrZSBjaGVja3MgcGF5YWJsZSB0byBTdXphbm5lIE1vdXJ0b24gYW5kIG1h aWwgdG8gMTg4NCBTaXh0aCBTdC4gU1csIEFrcm9uLCBPSC4gSW5jbHVkZSB5b3VyIHBob25lIG51 bWJlciBhbmQgbWFpZGVuIG5hbWUsIGlmIGFwcGxpY2FibGUsIGluIHRoZSBjaGVjayBtZW1vLiBF bWFpbCBxdWVzdGlvbnMgdG8gPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmtoczcya2hzNzNyZXVuaW9uQGdtYWls LmNvbSI+a2hzNzJraHM3M3JldW5pb25AZ21haWwuY29tPC9hPi4gICBGYWNlYm9vayB1c2VycyBj YW4gZmluZCBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uIGJ5IHNlYXJjaGluZyBmb3IgS2VubW9yZSBIaWdoIFNj aG9vbCA3MiA3MyBjbGFzcyByZXVuaW9uLiA8L3A+PHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0tl bm1vcmUgSGlnaCBTY2hvb2wmIzgyMTc7cyBDbGFzcyBvZiAmIzgyMTc7NzcgPC9zdHJvbmc+d2ls bCBjZWxlYnJhdGUgaXRzIDQwdGggcmV1bmlvbiBBdWcuIDExLTEyLiBGcm9tIDIgdG8gOCBwLm0u IEZyaWRheSwgdGhlcmUgd2lsbCBiZSBhIHBpY25pYyBpbiB0aGUgRG9nd29vZCBTaGVsdGVyIGF0 IFdpbmdmb290IExha2UuIEEgYnVmZmV0IGRpbm5lciB3aWxsIGJlIGhlbGQgU2F0dXJkYXkgYXQg UHJpbWUgOTMgaW4gTmV3IEZyYW5rbGluLiBUaGUgbmlnaHQgd2lsbCBzdGFydCBhdCA1OjMwIHAu bS4gYW5kIGVuZCBhdCAxMDozMCBwLm0uICBGb3IgbW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbiBvciB0byBtYWtl IGEgcmVzZXJ2YXRpb24sIGVtYWlsIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpLZW5tb3JlY2xhc3NvZjc3QGdt YWlsLmNvbSI+S2VubW9yZWNsYXNzb2Y3N0BnbWFpbC5jb208L2E+IG9yIGNvbnRhY3QgcmV1bmlv biBjb21taXR0ZWUgbWVtYmVycyBTaGVycnkgQ2FyYWhhbiwgQ2F0aHkgVGF5bG9yIG9yIFNoYXJv biBGcm91bmZlbGtlciBvbiB0aGUgQ2xhc3Mgb2YgJiM4MjE3Ozc3IEZhY2Vib29rIHBhZ2UuPC9w PjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjI2OyBUaGUgTWFuY2hlc3RlciBIaWdoIFNjaG9vbCBDbGFzcyBvZiAx OTY3IDwvc3Ryb25nPndpbGwgY2VsZWJyYXRlIGl0cyA1MHRoIHJldW5pb24gd2l0aCBhIGNhc3Vh bCBnZXQtdG9nZXRoZXIgRnJpZGF5IGV2ZW5pbmcgYXQgSG93aWUmIzgyMTc7cy4gVGhlIG1haW4g ZXZlbnQgd2lsbCBiZWdpbiBhdCA2IHAubS4gU2F0dXJkYXkgYXQgdGhlIFR1cmtleWZvb3QgSXNs YW5kIENsdWIgd2l0aCBhcHBldGl6ZXJzIGFuZCBpbmNsdWRlIGRpbm5lciwgZGVzc2VydCBhbmQg YSBjbGFzcyBwaWN0dXJlLiBPbiBTdW5kYXksIGEgYmVuY2ggZGVkaWNhdGlvbiB0byBmYWxsZW4g Y2xhc3NtYXRlcyB3aWxsIGJlIGhlbGQgYXQgMSBwLm0uIGF0IHRoZSBPaGlvIFZldHMgTWVtb3Jp YWwgUGFyayBpbiBDbGludG9uLCBmb2xsb3dlZCBieSBhIHNtYWxsIHJlY2VwdGlvbi4gRmluZCBt b3JlIGluZm9ybWF0aW9uIGF0IENsYXNzIG9mIDE5NjcgTWFuY2hlc3RlciBIaWdoIFNjaG9vbCAt IEFrcm9uLCBPSCBvbiBGYWNlYm9vayBvciBlbWFpbCBKb2huIFdpbGxpYW1zIGF0IDxhIGhyZWY9 Im1haWx0bzpqdjQxMEBhb2wuY29tIj5qdjQxMEBhb2wuY29tPC9hPiBvciBjYWxsIGhpbSBhdCAz MzAtODgyLTUzMjIuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjI2OyBOb3J0aCBIaWdoIFNjaG9vbCBDbGFz cyBvZiAxOTU3IDwvc3Ryb25nPndpbGwgY2VsZWJyYXRlIGl0cyA2MHRoIHJldW5pb24gb24gU2Vw dC4gOSBhdCBTdG9uZWhlZGdlIFBsYWNlIFBhcnR5IENlbnRlci4gVGhlcmUgd2lsbCBiZSBhIGNh c2ggYmFyIGF0IDExOjMwIGEubS4sIGZvbGxvd2VkIGJ5IGEgYnVmZmV0IGx1bmNoZW9uLiBUaGUg Y29zdCBpcyAkMjUgcGVyIHBlcnNvbiwgYW5kIGNoZWNrcyBzaG91bGQgYmUgbWFkZSBwYXlhYmxl IHRvIE5vcnRoIDU3IFJldW5pb24uIFJlc2VydmF0aW9uIGRlYWRsaW5lIGlzIEF1Zy4gMS4gRm9y IG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24sIGNvbnRhY3QgSnVsaWEgWW91bmcgU2llZ2VudGhhbGVyIGF0IDMz MC03MDMtMDcwMC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyA8c3Ryb25nPlJldmVyZSBIaWdoIFNjaG9vbCBDbGFz cyBvZiAxOTU3IDwvc3Ryb25nPndpbGwgY2VsZWJyYXRlIDYwIHllYXJzIG9uIEp1bHkgMjkgd2l0 aCBhIGRpbm5lciBhdCBLZW4gU3Rld2FydCYjODIxNztzIExvZGdlIGluIEJhdGguIFRoZXJlIHdp bGwgYWxzbyBiZSBhIGNhc3VhbCBnYXRoZXJpbmcgYXQgdGhlIFJlZ2FsIEJlYWdsZSBvbiBJcmEg Um9hZCBKdWx5IDI4LiBNZW1iZXJzIG9mIG90aGVyIFJldmVyZSBjbGFzc2VzIGFyZSB3ZWxjb21l IHRvIGF0dGVuZC4gIENvbnRhY3QgTWFyeSBBbm5lIEtyZWpjaSBhdCAzMzAtNzMwLTY0MDAgb3Ig PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1rcmVqY2lAbXNuLmNvbSI+bWtyZWpjaUBtc24uY29tPC9hPiBmb3Ig bW9yZSBkZXRhaWxzLiBSZXNlcnZhdGlvbnMgYXJlIG5lY2Vzc2FyeS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyA8 c3Ryb25nPlJldmVyZSBDbGFzcyBvZiAxOTcyJiM4MjE3O3MgPC9zdHJvbmc+NDV0aCByZXVuaW9u IHdpbGwgYmUgaGVsZCBhdCA1IHAubS4gQXVnLiAxMSBhdCBXaGl0ZXlzIGluIFJpY2hmaWVsZDsg NiBwLm0uIEF1Zy4gMTIgYXQgdGhlIE9sZCA5NyBvbiBLZW5tb3JlIEJsdmQuOyBhbmQgMTAgYS5t LiBBdWcuIDEzLCAyMDE3IGF0IFBhbmVyYSYjODIxNztzIGF0IFdlc3QgTWFya2V0IFBsYXphIGlu IHRoZSBNb250cm9zZSBhcmVhIGZvciBjb2ZmZWUgZm9sbG93ZWQgYnkgYSBicmluZy15b3VyLW93 bi1waWNuaWMgYXQgMSBwLm0uIGF0IHRoZSBHcmVlbnMgaW4gQ29wbGV5IFRvd25zaGlwLiBDb250 YWN0IENoZXJ5bCBCdXJyYWxsIFN3YWluIGF0IDMzMC02NjYtMDE1OC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyBT dC4gTWFyeSYjODIxNztzIENsYXNzIG9mIDE5NTcgbWVtYmVycyB3aWxsIGNlbGVicmF0ZSB0aGVp ciA2MHRoIHJldW5pb24gYXQgNSBwLm0uIEF1Zy4gMjYgYXQgdGhlIEZhaXJsYXduIENvdW50cnkg Q2x1YiwgMjAwIE4uIFdoZWF0b24gUm9hZCwgQWtyb24uIFRoZSBjb3N0IGlzICQzNS4gRm9yIG1v cmUgaW5mb3JtYXRpb24sIGNhbGwgQmV0dHkgVGhvbWFzIGF0IDMzMC04MjUtNTY3NS48L3A+PHA+ PHN0cm9uZz4mIzgyMjY7IFN0LiBNYXJ5JiM4MjE3O3MgSGlnaCBTY2hvb2wgQ2xhc3Mgb2YgMTk2 NyYjODIxNztzIDwvc3Ryb25nPjUwdGggcmV1bmlvbiB3ZWVrZW5kIHdpbGwgc3RhcnQgYXQgNToz MCBwLm0uIFNlcHQuIDggYXQgYSBjbGFzc21hdGVzLW9ubHkgZXZlbnQgYXQgUmF5JiM4MjE3O3Mg UGxhY2UsIDI1IEdoZW50IFJvYWQsIEZhaXJsYXduLiBUaGVyZSB3aWxsIGJlIGEgNDozMCBwLm0u IFNlcHQuIDkgTWFzcyBhdCBTdC4gTWFyeSBQYXJpc2gsIDc1MCBTLiBNYWluIFN0LiwgQWtyb24s IGZvbGxvd2VkIGJ5IGRpbm5lciA2LTEwIHAubS4gYXQgdGhlIEFuY2llbnQgT3JkZXIgb2YgSGli ZXJuaWFucywgMjAwMCBCcm93biBTdC4sIEFrcm9uLiBSZXNlcnZhdGlvbnMgYXJlIG5lZWRlZCBm b3IgdGhlIFNlcHQuIDkgZGlubmVyLiBGb3IgaW5mb3JtYXRpb24sIGNvbnRhY3QgTWFyeWFubiBI YXkgYXQgMzMwLTY3MS00MTkxIG9yIEFubiBSdXRhbiBhdCAzMzAtNzMwLTgxMjcuPC9wPjxwPjxz dHJvbmc+JiM4MjI2OyBTdG93IEhpZ2ggU2Nob29sIENsYXNzIG9mIDE5NjcmIzgyMTc7cyA8L3N0 cm9uZz41MHRoIHJldW5pb24gd2lsbCBiZSBoZWxkIFNlcHQuIDE0LTE2LiBPbiBUaHVyc2RheSB0 aGVyZSB3aWxsIGJlIGEgMTAgYS5tLiBTdG93IGhpc3Rvcnkgd2Fsa2luZyB0b3VyLCBsdW5jaCBh dCBub29uIGF0IFBhcmFzc29uJiM4MjE3O3MgaW4gU3RvdyBhbmQgZHJpbmssIGZvb2QsIGdhbWVz IGFuZCBzb2NpYWxpemluZyBhdCA2IHAubS4gYXQgdGhlIFN0b3cgS2VudCBFbnRlcnRhaW5tZW50 IENlbnRlci4gQXQgNiBwLm0uIEZyaWRheSB0aGF0IHdpbGwgYmUgYSBkaW5uZXIvZGFuY2UgYXQg U2lsdmVyIExha2UgQ291bnRyeSBDbHViLCAxMzI0IEdyYWhhbSBSb2FkLiBTYXR1cmRheSYjODIx NztzIGV2ZW50cyB3aWxsIHN0YXJ0IGF0IDEwIGEubS4gd2l0aCBicnVuY2ggYXQgT24gVGFwIGlu IFN0b3cgZm9sbG93ZWQgYnkgZ29sZmluZyBhdCB0aGUgRm94IERlbi4gVGVlIHRpbWVzIGFyZSAx LTE6MzAgcC5tLiBGb3IgaW5mb3JtYXRpb24sIGNoZWNrIG91dCB0aGUgaGlnaCBzY2hvb2wgY2xh c3MgcmV1bmlvbiB3ZWJzaXRlIGF0IGNsYXNzcmVwb3J0Lm9yZyBvciBlbWFpbCBTYW5kcmEgSGF1 Z2ggUXVpbm4gYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnNhbmRyYXF1aW5uQHlhaG9vLmNvbSI+c2FuZHJh cXVpbm5AeWFob28uY29tPC9hPiBvciAgTGluZGEgQ29sZW1hbiBCZXJ0aG9sZCBhdCA8YSBocmVm PSJtYWlsdG86a2FwcGFsaW5kYUB5YWhvby5jb20iPmthcHBhbGluZGFAeWFob28uY29tPC9hPi48 L3A+PHA+JiM4MjI2OzxzdHJvbmc+JiM4MjAxO1dhZHN3b3J0aCBIaWdoIFNjaG9vbCYjODIxNztz IENsYXNzIG9mIDE5NjcgPC9zdHJvbmc+d2lsbCBoYXZlIGl0cyA1MHRoIHJldW5pb24gQXVnLiAy NS0yNi4gRm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24sIGNhbGwgS2FyZW4gKFBlcmtpbnMpIFNoYXJrZXkg YXQgMzMwLTMzNi00NDU0LjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxOzxzdHJvbmc+V2Fkc3dvcnRoIEhp Z2ggU2Nob29sJiM4MjE3O3MgQ2xhc3Mgb2YgMTk4NyA8L3N0cm9uZz53aWxsIGNlbGVicmF0ZSBp dHMgMzB0aCByZXVuaW9uIE9jdC4gMTMtMTUuIE9uIEZyaWRheSwgY2xhc3MgbWVtYmVycyB3aWxs IGhhdmUgYSB0YWlsZ2F0ZSBwYXJ0eSwgYXR0ZW5kIHRoZSBzY2hvb2wmIzgyMTc7cyBob21lY29t aW5nIGdhbWUgYW5kIGhhdmUgYSBnZXQtdG9nZXRoZXIgYWZ0ZXIgdGhlIGdhbWUuIE9uIFNhdHVy ZGF5LCB0aGVyZSB3aWxsIGJlIGEgZ29sZiBvdXRpbmcsIGEgdG91ciBvZiB0aGUgbmV3IGhpZ2gg c2Nob29sIGFuZCBhbiBvcGVuIGhvdXNlIGF0IHRoZSBUYXN0aW5nIFJvb20gaW4gV2Fkc3dvcnRo LiBGb3IgZGV0YWlscywgY29udGFjdCBDaHJpc3RpbmUgVGhvbXBzb24gRWxtb3JlIGF0IDMzMC00 MTktMTI1Mywgb3IgZW1haWwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOndoczE5ODdncml6emxpZXNAZ21haWwu Y29tIj53aHMxOTg3Z3JpenpsaWVzQGdtYWlsLmNvbTwvYT4uPC9wPjxwPlRvIHN1Ym1pdCBhIHJl dW5pb24gbm90aWNlLCBlbWFpbCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86cmV1bmlvbnNAdGhlYmVhY29uam91 cm5hbC5jb20iPnJldW5pb25zQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gVGhlIGxpc3QgaXMg cHVibGlzaGVkIG9uIFN1bmRheXMuIFBsZWFzZSBzZW5kIGluZm9ybWF0aW9uIGJ5IFdlZG5lc2Rh eSBhdCBsZWFzdCB0d28gd2Vla3MgYmVmb3JlIHRoZSBldmVudC4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.