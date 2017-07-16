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UPDATE: 8-year-old Akron boy dies from apparent drowning in Springfield

Beacon Journal staff report

Published: July 16, 2017 - 12:26 PM | Updated: July 16, 2017 - 05:04 PM

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