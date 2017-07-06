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UPDATE: Akron SWAT officers on scene at North Hill residence for two hours after evicted man refuses to leave

By Katie Byard
Beacon Journal staff report

Published: July 6, 2017 - 01:39 PM | Updated: July 6, 2017 - 06:04 PM

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