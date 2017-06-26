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UPDATE: Body of elderly man found in Cuyahoga Falls pond

Beacon Journal staff report

Published: June 26, 2017 - 08:42 AM | Updated: June 26, 2017 - 11:29 AM

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