UPDATE: Business owner OK with ODOT permanent closure of Grant Street ramps along Interstate 76/77

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U2F5IHlvdXIgbGFzdCBnb29kYnllcyB0byB0aGUgR3JhbnQgU3RyZWV0IHJhbXBzIGFsb25n
IEludGVyc3RhdGUgNzYvNzcgaW4gQWtyb24uPC9wPjxwPlRoZSBPaGlvIERlcGFydG1lbnQgb2Yg
VHJhbnNwb3J0YXRpb24gd2lsbCBwZXJtYW5lbnRseSBzaHV0dGVyIHRoZSBvbi0gYW5kIG9mZi1y
YW1wcyBXZWRuZXNkYXkuIDwvcD48cD5UaGUgY2xvc3VyZXMgYXJlIHBhcnQgb2YgT0RPVCYjODIx
NztzIG92ZXJhbGwgcGxhbiB0byByZWR1Y2UgdGhlIG51bWJlciBvZiBhY2Nlc3MgcmFtcHMgYWxv
bmcgdGhhdCBzdHJldGNoIG9mIGhpZ2h3YXkgdG8gaW1wcm92ZSBzYWZldHkuIE1vcmUgdGhhbiAx
MjQsMDAwIHZlaGljbGVzIHRyYXZlbCB0aGVyZSBlYWNoIGRheS48L3A+PHA+V2l0aCB0aGUgcmFt
cHMgY2xvc2luZyAmIzgyMTI7IGFsb25nIHdpdGggdGhlIHByZXZpb3VzIGNsb3N1cmVzIG9mIHRo
ZSBXb2xmIExlZGdlcyBQYXJrd2F5IHJhbXBzICYjODIxMjsgbWFueSBoaWdod2F5IG1vdG9yaXN0
cyB3aWxsIGhhdmUgdG8gZmluZCBhbm90aGVyIHdheSBpbiBhbmQgb3V0IG9mIGRvd250b3duIGFu
ZCB0byBhbmQgZnJvbSB0aGUgbWFpbiBwb3N0IG9mZmljZSBvbiBXb2xmIExlZGdlcy48L3A+PHA+
T0RPVCBob3BlcyBkcml2ZXJzIHdpbGwgdXNlIHRoZSBuZWFyYnkgU291dGggTWFpbiBTdHJlZXQv
U291dGggQnJvYWR3YXkgaW50ZXJjaGFuZ2UsIHdoaWNoIGFsc28gaXMgdW5kZXIgY29uc3RydWN0
aW9uLjwvcD48cD5UaGUgc3RhdGUgYWdlbmN5IGFsc28gd2lsbCBjbG9zZSB0aGUgR3JhbnQgU3Ry
ZWV0IGJyaWRnZSBmb3IgcmVwYWlycyBvbiBXZWRuZXNkYXksIHdoaWxlIGF0IHRoZSBzYW1lIHRp
bWUgcmVvcGVuaW5nIHRoZSBuZWFyYnkgV29sZiBMZWRnZXMgUGFya3dheSBicmlkZ2UuPC9wPjxw
PlRoZSBHcmFudCBTdHJlZXQgYnJpZGdlIGlzIGV4cGVjdGVkIHRvIHJlbWFpbiBjbG9zZWQgdW50
aWwgT2N0LiAzMS4gVGhlIFdvbGYgTGVkZ2VzIGJyaWRnZSBoYXMgYmVlbiBjbG9zZWQgc2luY2Ug
U2VwdGVtYmVyLjwvcD48cD5SYXkgQWxsYW4sIHdobyBvd25zIHRoZSBDZW50ZXIgRGllc2VsIGFu
ZCBNYWNoaW5lIGJ1aWxkaW5nIGFsb25nIEVhc3QgU291dGggU3RyZWV0IG5lYXIgdGhlIGludGVy
c2VjdGlvbiB3aXRoIEdyYW50LCBhbmQgRGF2aWQgQ3JhaWcsIHdobyBvcGVyYXRlcyB0aGUgYnVz
aW5lc3MsIGFyZSB0YWtpbmcgYSBwaGlsb3NvcGhpY2FsIGFwcHJvYWNoIHRvIHRoZSBvbmdvaW5n
IGNvbnN0cnVjdGlvbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO1doZW4gaXQmIzgyMTc7cyBhbGwgZG9uZSwgaXQm
IzgyMTc7cyBnb2luZyB0byBiZSBuaWNlLCYjODIyMTsgQWxsYW4gc2FpZC4gJiM4MjIwO0kgZG9u
JiM4MjE3O3QgZ2V0IHRvbyB1cHNldCBhYm91dCBpdC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkNyYWlnIGRpZG4m
IzgyMTc7dCBleHBlY3QgdGhlIHJhbXAgY2xvc3VyZXMgdG8gYWZmZWN0IGhpcyBidXNpbmVzcyBh
dCBhbGwsIGFsdGhvdWdoIGhlIHNhaWQgcGVvcGxlIG1heSBoYXZlIHRvIGRyaXZlIGFuIGV4dHJh
IG1pbnV0ZSBvciB0d28gb24gYSBkaWZmZXJlbnQgcm91dGUgdG8gZ2V0IHRvIHRoZWlyIGRlc3Rp
bmF0aW9uLjwvcD48cD4mIzgyMjA7Tm9ib2R5IGxpa2VzIGNoYW5nZSwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQg
d2l0aCBhIGxhdWdoLjwvcD48cD5UaGUgcmFtcCBhbmQgYnJpZGdlIHdvcmsgYWxvbmcgSS03Ni83
NyBpcyBwYXJ0IG9mIGFuIG9uZ29pbmcgJDg0IG1pbGxpb24gY29uc3RydWN0aW9uIHByb2plY3Qg
dGhhdCBpbmNsdWRlcyByZWJ1aWxkaW5nIHRoZSBTb3V0aCBNYWluL1NvdXRoIEJyb2Fkd2F5IGlu
dGVyY2hhbmdlLjwvcD48cD5SaWNrIEFybW9uIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzU2
OSBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86cmFybW9uQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5yYXJtb25A
dGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQ8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2FybW9ucmlja0FCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNw
OyYjNjQ7YXJtb25yaWNrQUJKJm5ic3A7PC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.