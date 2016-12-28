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UPDATE: Catholic Bishop Richard Lennon retiring because of vascular dementia diagnosis, Toledo bishop named interim leader

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: December 28, 2016 - 07:17 AM | Updated: December 28, 2016 - 11:49 AM
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Cleveland Bishop Richard Lennon speaks during a news conference, Wednesday, Dec. 28, 2016, in Cleveland. Lennon is retiring because of health concerns. Toledo Bishop Daniel Thomas was named an apostolic administrator for the Cleveland diocese until a permanent appointment is named. Thomas has led the Toledo diocese since 2014 and will continue with those duties. (AP Photo/Tony Dejak)


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