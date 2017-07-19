UPDATE: Dean Tunberg,67, of Akron, dies in crash on U.S. 224; it’s unclear whether medical issues were to blame for accident

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QXV0aG9yaXRpZXMgaGF2ZSBpZGVudGlmaWVkIGEgNjcteWVhci1vbGQgQWtyb24gbWFuIHdo
byBkaWVkIFR1ZXNkYXkgYWZ0ZXJub29uIGluIGEgY3Jhc2ggb24gVS5TLiAyMjQgaW4gQ292ZW50
cnkgVG93bnNoaXAuPC9wPjxwPlRoZSBTdW1taXQgQ291bnR5IE1lZGljYWwgRXhhbWluZXImIzgy
MTc7cyBPZmZpY2Ugb24gV2VkbmVzZGF5IHNhaWQgRGVhbiBUdW5iZXJnIGRpZWQgb2YgYmx1bnQg
Zm9yY2UgdHJhdW1hIHRvIHRoZSBoZWFkIGFuZCB0b3JzbyBpbiB0aGUgY3Jhc2guPC9wPjxwPiYj
ODIyMDtNci4gVHVuYmVyZyBoYWQgc29tZSBzaWduaWZpY2FudCBuYXR1cmFsIGRpc2Vhc2UgdGhh
dCBtYXkgb3IgbWF5IG5vdCBoYXZlIGNvbnRyaWJ1dGVkIHRvIHRoZSBjb2xsaXNpb24sJiM4MjIx
OyB0aGUgbWVkaWNhbCBleGFtaW5lciBzYWlkIGluIGEgbmV3cyByZWxlYXNlLjwvcD48cD5UaGUg
Y3Jhc2ggb2NjdXJyZWQgaW4gdGhlIHdlc3Rib3VuZCBsYW5lcyBvZiAyMjQgbmVhciBtaWxlIG1h
cmtlciA0Qi4gVHVuYmVyZyB3YXMgZHJpdmluZyBhIEJ1aWNrIENlbnR1cnkgd2hlbiBoZSB3ZW50
IG9mZiB0aGUgcmlnaHQgc2lkZSBvZiB0aGUgcm9hZCBhbmQgc3RydWNrIGEgZ3VhcmRyYWlsLiBI
aXMgY2FyIHNwdW4gaW50byB0aGUgbGVmdCBsYW5lIGFuZCB3YXMgc3RydWNrIGJ5IGEgdHJhY3Rv
ci10cmFpbGVyLjwvcD48cD5UaGUgQ292ZW50cnkgRmlyZSBEZXBhcnRtZW50IHJlc3BvbmRlZCB0
byB0aGUgc2NlbmUsIHdoZXJlIFR1bmJlcmcgd2FzIHByb25vdW5jZWQgZGVhZCwgYWNjb3JkaW5n
IHRvIGEgbmV3cyByZWxlYXNlIGZyb20gdGhlIFN1bW1pdCBDb3VudHkgU2hlcmlmZiYjODIxNztz
IE9mZmljZS48L3A+PHA+VGhlIGRyaXZlciBvZiB0aGUgdHJhY3Rvci10cmFpbGVyIHdhc24mIzgy
MTc7dCBpbmp1cmVkLjwvcD48cD5UaGUgcm9hZCB3YXMgY2xvc2VkIGZvciBhYm91dCAzJiMxODk7
IGhvdXJzLjwvcD48cD5UaGUgU3VtbWl0IE1ldHJvIENyYXNoIFJlc3BvbnNlIFRlYW0gd2FzIGlu
dmVzdGlnYXRpbmcuIFNwZWVkIGRvZXMgbm90IGFwcGVhciB0byBiZSBhIGZhY3RvciBpbiB0aGUg
Y3Jhc2gsIGFjY29yZGluZyB0byB0aGUgbmV3cyByZWxlYXNlLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.