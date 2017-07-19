All CATEGORIES
☰ Menu

UPDATE: Dean Tunberg,67, of Akron, dies in crash on U.S. 224; it’s unclear whether medical issues were to blame for accident

Beacon Journal staff report

Published: July 19, 2017 - 09:56 AM

MORE IN NEWS

reece20web Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Boyfriend of Northfield woman serving prison time for scam avoids prison; Kenneth Reece sentenced to probation, ordered to pay restitution

The boyfriend of a Northfield woman in prison for bilking people across the country out of thousands of dollars in an Internet scam avoided prison time during his sentencing Wednesday.

childrens20cut_01
Akron Children’s Hospital patient’s family puts a face to health care debate during recent D.C. trip
death20cut_1
Summit County changes death penalty process; attorneys for Akron man charged in fatal fire to present evidence before case goes to grand jury
dreams20cut_01
Dreams Academy provides poise, positive role models for young black men
Montgomery County prosecutor lauds early mitigation process for capital cases
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next