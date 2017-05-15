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UPDATE: Five children, two adults killed in deadly house fire

By Stephanie Warsmithand Rick Armon
Beacon Journal staff writers

Published: May 15, 2017 - 07:23 AM | Updated: May 15, 2017 - 02:28 PM


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Fire Marshalls at the scene of a multiple fatal house fire on Fultz Street Monday in Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

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UPDATE: Five children, two adults killed in deadly house fire

Akron authorities have confirmed that seven people — including five children — died in a house fire early Monday morning in the city’s Sherbondy Hill neighborhood, saying it was one of the deadliest residential fires in the community’s history.

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