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Crime

Update: Saturday’s stabbing of University of Akron student being investigated as a homicide, officials say

By Rick Armon and Marilyn Miller
By Rick Armon  and Marilyn Miller Beacon Journal staff writers

Published: December 5, 2016 - 09:13 AM
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Kendal Scheid (in photo) charged in stabbing of Duncan Unternaher.

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