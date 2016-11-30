All CATEGORIES
☰ Menu

UPDATE: Second victim of Ravenna shooting dies, suspect remains at large

Beacon Journal staff report

Published: November 30, 2016 - 11:00 PM | Updated: December 1, 2016 - 07:39 PM

MORE IN NEWS

2016 Weatherhead rankings released: 11 Summit County companies make Top 100 - 8:17 PM

Twinsburg’s Laudan Properties slipped to the No. 3 spot on the 2016 Weatherhead 100 list of Northeast Ohio’s fastest-growing companies. Laudan, which manages, maintains and remodels properties, had held the No. 2 spot two years in a row.

Quaker Square returns to seasonal spotlight as host of Heartfelt Holiday Pop Up Shop - 8:17 PM
Chenot02
Obituary: Jim Chenot, longtime radio personality
shopwcop03cutweb
Summit County police agencies regroup after Shop With a Cop scandal; departments responding in different ways
market02_01
West Point Market reopens to customers eager for favorite foods
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next