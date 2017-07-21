All CATEGORIES
☰ Menu

Crime

Update: Sheriff’s deputy arrested in sexual assault pleads not guilty; incident happened outside gentleman’s club

By Stephanie Warsmith and Amanda Garrett
Beacon Journal staff writers

Published: July 21, 2017 - 09:49 AM | Updated: July 21, 2017 - 11:04 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Lt. Antonio Williamson is the Commander of the Sheriff's Crime Scene Investigation Unit in a photo from the Sheriff's Department Facebook page taken at the Summit County Jail. (Summit County Sheriff's Department)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

Ohio prosecutor says infant whose remains found was born alive - 10:24 PM

The attorney for an 18-year-old Ohio woman accused of burying an infant alive outside her family’s home said the teen is a “very good person” who has worked with disabled children.

panther24cut_3
New Norton panther statue inspired by fallen football player - 10:24 PM
localmart23cut_web
Akron-area startup aims to fill Walmart stores with household cleaner aimed at millennials
Bob Dyer: When the outdoors sneaks indoors - 10:23 PM
stark23cut_02
Stark State considering offering four-year degrees; college president says no plan to overlap what other schools offer - 10:24 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next