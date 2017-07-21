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Crime

Update: Sheriff’s deputy arrested in sexual assault pleads not guilty; incident happened outside gentleman’s club

By Stephanie Warsmith and Amanda Garrett
Beacon Journal staff writers

Published: July 21, 2017 - 09:49 AM | Updated: July 21, 2017 - 11:04 PM
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Lt. Antonio Williamson is the Commander of the Sheriff's Crime Scene Investigation Unit in a photo from the Sheriff's Department Facebook page taken at the Summit County Jail. (Summit County Sheriff's Department)

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