UPDATE: Teen shot in apparent drive-by at house party in Bath Township

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Beacon Journal staff report

Published: July 10, 2017 - 09:01 AM | Updated: July 10, 2017 - 10:54 AM

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