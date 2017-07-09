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Crime

UPDATE: Uniontown police officer shot repeatedly while responding to call; suspect killed

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: July 9, 2017 - 11:46 PM | Updated: July 10, 2017 - 07:50 PM
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Uniontown Police ChiefHarold Britt (left) and Stark County Sheriff George Maier leave a press conference after giving updated details on a shooting involving Uniontown Police Sgt. David White at the Stark County Sheriff's Office. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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