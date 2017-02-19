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USACS CEO says he and his company are the ‘good guys’ for trying to help out during crisis at Summa’s ERs

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: February 19, 2017 - 06:02 PM | Updated: February 20, 2017 - 02:13 PM
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US Acute Care Solutions on Dressler Road in Jackson Township. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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