USACS CEO says he and his company are the ‘good guys’ for trying to help out during crisis at Summa’s ERs

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+RHIuIERvbWluaWMgQmFnbm9saSBoYXMgc29tZXRpbWVzIGJlZW4gZHViYmVkIGEgdmlzaW9u
YXJ5IGZvciBncm93aW5nIGEgdGhyZWUtcGh5c2ljaWFuIGVtZXJnZW5jeSBtZWRpY2FsIHByYWN0
aWNlIGludG8gYSBDYW50b24tYXJlYSBwb3dlcmhvdXNlIHRoYXQgbm93IG1hbmFnZXMgRVJzIGF0
IDE3MCBzaXRlcyBhY3Jvc3MgdGhlIGNvdW50cnkuPC9wPjxwPllldCB3aGVuIEJhZ25vbGkmIzgy
MTc7cyBjb21wYW55IHdlbnQgdG8gd29yayBpbiBoaXMgb3duIGJhY2t5YXJkIEphbi4gMSAmIzgy
MTI7ICYjMTczOyYjMTczOyBhYnJ1cHRseSB0YWtpbmcgb3ZlciBTdW1tYSBIZWFsdGggU3lzdGVt
IEVScyBhZnRlciBsYXN0LW1pbnV0ZSBjb250cmFjdCBuZWdvdGlhdGlvbnMgZmVsbCB0aHJvdWdo
IHdpdGggU3VtbWEmIzgyMTc7cyBsb25ndGltZSBwcm92aWRlciAmIzgyMTI7IEJhZ25vbGkgc2Fp
ZCBoZSB3YXMgdW5mYWlybHkgZGVwaWN0ZWQgYXMgYSB2aWxsYWluLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2Ug
c3RlcHBlZCB1cCB0byBzZWUgcGF0aWVudHMgYXQgZmluYW5jaWFsIHJpc2sgYW5kIHdlJiM4MjE3
O3JlIHRoZSBiYWQgZ3V5cz8mIzgyMjE7IEJhZ25vbGkgYXNrZWQgZHVyaW5nIGFuIGludGVydmll
dyBsYXN0IHdlZWsuICYjODIyMDtXZSYjODIxNztyZSB0aGUgZ29vZCBndXlzLiYjODIyMTs8L3A+
PHA+QmFnbm9saSBhbmQgaGlzIGNvbXBhbnksIFVTIEFjdXRlIENhcmUgU29sdXRpb25zIChVU0FD
UyksICBoYXZlIGJlZW4gYXQgdGhlIGNlbnRlciBvZiBhIGZpcmVzdG9ybSB0aGF0IHN0YXJ0ZWQg
YWJvdXQgZWlnaHQgd2Vla3MgYWdvIHdoZW4gU3VtbWEgYWRtaW5pc3RyYXRvcnMgcmVhY2hlZCBv
dXQgdG8gdGhlbSBhbmQgdHdvIHNpbWlsYXIgY29tcGFuaWVzIHNlZWtpbmcgcmVwbGFjZW1lbnQg
cGh5c2ljaWFucyBmb3IgaXRzIGZpdmUgRVJzLjwvcD48cD5ZZXQgdGhlIHN0b3J5IG9mIEJhZ25v
bGkgYW5kIFVTQUNTIGhhcyBsYXJnZWx5IGJlZW4gb3ZlcnNoYWRvd2VkIGJ5IGFuIHVnbHkgYmFj
ay1hbmQtZm9ydGggYmV0d2VlbiBTdW1tYSBhbmQgU3VtbWEgRW1lcmdlbmN5IEFzc29jaWF0ZXMg
KFNFQSksIHRoZSBwaHlzaWNpYW4tb3duZWQgZ3JvdXAgdGhhdCBjb3VsZG4mIzgyMTc7dCBjb21l
IHRvIHRlcm1zIG9uIGEgY29udHJhY3QgYWZ0ZXIgc3RhZmZpbmcgdGhlIGVtZXJnZW5jeSBkZXBh
cnRtZW50IGF0IFN1bW1hJiM4MjE3O3MgQWtyb24gQ2l0eSBIb3NwaXRhbCBmb3IgbW9yZSB0aGFu
IDMwIHllYXJzLjwvcD48cD5BbW9uZyBvdGhlciB0aGluZ3MsIFNFQSBwaHlzaWNpYW5zIHN1Z2dl
c3RlZCBuZWdvdGlhdGlvbnMgZmFpbGVkIGJlY2F1c2UgU3VtbWEgYWRtaW5pc3RyYXRvcnMgaW50
ZW5kZWQgdG8gc3RlZXIgdGhlIEVSIGNvbnRyYWN0IHRvIEJhZ25vbGkgYW5kIFVTQUNTIGJlY2F1
c2UgQmFnbm9saSBpcyBtYXJyaWVkIHRvIERyLiBWaXZpYW4gdm9uIEdydWVuaWdlbiwgU3VtbWEm
IzgyMTc7cyBjaGllZiBtZWRpY2FsIG9mZmljZXIgd2hvIHdhcyBpbnZvbHZlZCBlYXJseSBvbiBp
biBjb250cmFjdCBuZWdvdGlhdGlvbnMgd2l0aCBTRUEuPC9wPjxwPkJhZ25vbGkgbGFzdCB3ZWVr
IHNhaWQgdGhlIGNsYWltIGlzIHJpZGljdWxvdXMuIFVTQUNTLCBub3cgdGhlIGZvdXJ0aC1sYXJn
ZXN0IGVtZXJnZW5jeSBtZWRpY2luZSBzdGFmZmluZyBjb21wYW55IGluIHRoZSBVLlMuLCBuZWl0
aGVyIHNvdWdodCBub3IgbmVlZGVkIHRoZSBidXNpbmVzcywgaGUgc2FpZC4gPC9wPjxwPlNFQSBv
bmx5IGxvc3QgdGhlIGNvbnRyYWN0IGJlY2F1c2Ugb2YgaXRzIG93biBwb29yIG5lZ290aWF0aW9u
IHNraWxscywgQmFnbm9saSBzYWlkLiBBbmQgVVNBQ1Mgb25seSBlbmRlZCB1cCB3aXRoIGl0LCBo
ZSBzYWlkLCBiZWNhdXNlIGJvdGggdGhlIG90aGVyIGNvbXBhbmllcyBTdW1tYSBjb250YWN0ZWQg
Y29uY2VkZWQgdGhleSB3ZXJlIHVuYWJsZSB0byBwdWxsIG9mZiBzdWNoIGFuIGV4dHJhb3JkaW5h
cnkgc3RhZmZpbmcgdHJhbnNpdGlvbiwgaGFwcGVuaW5nIG92ZXIgaG91cnMgaW5zdGVhZCBvZiBh
IG1vcmUgY3VzdG9tYXJ5IDMwIHRvIDkwIGRheXMuPC9wPjxwPkhvdyBzdWNjZXNzZnVsbHkgVVNB
Q1MgaGFzIGJlZW4gbWFuYWdpbmcgU3VtbWEmIzgyMTc7cyBFUnMgaXMgZGViYXRhYmxlLjwvcD48
cD5TdW1tYSYjODIxNztzIFByZXNpZGVudCBhbmQgQ0VPIERyLiBUb20gTWFsb25lIGxhc3QgbW9u
dGggc3VibWl0dGVkIGhpcyByZXNpZ25hdGlvbiBhZnRlciBtb3JlIHRoYW4gMjUwIHBoeXNpY2lh
bnMgJiM4MjEyOyBpbmNsdWRpbmcgdGhvc2Ugd2hvIGxvc3QgdGhlIFN1bW1hIEVSIGNvbnRyYWN0
IHRvIFVTQUNTICYjODIxMjsgdm90ZWQgbm8gY29uZmlkZW5jZSBpbiBoaXMgbGVhZGVyc2hpcCBv
dmVyIGhpcyBoYW5kbGluZyBvZiB0aGUgRVIgY29udHJhY3QuPC9wPjxwPkFuIGFjY3JlZGl0YXRp
b24gYm9hcmQgdGhpcyBtb250aCBzdHJpcHBlZCBTdW1tYSBvZiBpdHMgYWJpbGl0eSB0byB0cmFp
biB1cC1hbmQtY29taW5nIGVtZXJnZW5jeSBtZWRpY2luZSBwaHlzaWNpYW5zLCBpbiBwYXJ0IGJl
Y2F1c2UgaXQgZGV0ZXJtaW5lZCBVU0FDUyBoYWRuJiM4MjE3O3QgcHJvdmlkZWQgcHJvcGVyIGZh
Y3VsdHkgdG8gcnVuIHRoZSBwcm9ncmFtIHRocmVlIHdlZWtzIGFmdGVyIHRha2luZyBpdCBvdmVy
LjwvcD48cD5UaGUgbmF0aW9uYWwgYWNjcmVkaXRpbmcgZ3JvdXAgYWxzbyBmb3VuZCB0aGF0IHNv
bWUgcGF0aWVudHMgYXQgU3VtbWEmIzgyMTc7cyBlbWVyZ2VuY3kgcm9vbSB3ZXJlIHNlZW4gYW5k
IHNlbnQgaG9tZSBieSBtZWRpY2FsIHJlc2lkZW50cyB3aXRob3V0IHRoZSBzdXBlcnZpc2lvbiBv
ZiBhIHBoeXNpY2lhbi4gU3VtbWEgaXMgY2hhbGxlbmdpbmcgdGhlIGZpbmRpbmdzLCBhbmQgVVNB
Q1MgZGlzcHV0ZXMgbXVjaCBvZiB3aGF0IGlzIGluIHRoZSByZXBvcnQuPC9wPjxwPldoYXRldmVy
IGRpZmZpY3VsdGllcyBVU0FDUyBoYWQgZHVyaW5nIHRoZSBmaXJzdCBmZXcgZGF5cyBvZiBzdGFm
ZmluZyBTdW1tYSYjODIxNztzIGZpdmUgRVJzIGhhdmUgYmVlbiB3b3JrZWQgb3V0LCBCYWdub2xp
IHNhaWQuPC9wPjxwPkJhZ25vbGkgc2FpZCBoZSB3YW50cyB0byBwdXNoIGZvcndhcmQsIGJ1dCBp
dCYjODIxNztzIGRpZmZpY3VsdCBiZWNhdXNlIGEgZmFsc2UgRGF2aWQgdnMuIEdvbGlhdGggaGVh
bHRoIGNhcmUgbmFycmF0aXZlIGhhcyBkZXZlbG9wZWQsIHBpdHRpbmcgc3VwcG9ydGVycyBvZiBT
RUEsIHdoaWNoIGhhcyBhYm91dCA2MCBsb2NhbCBwaHlzaWNpYW5zLCBhZ2FpbnN0IFVTQUNTLCB3
aGljaCBoYXMgbW9yZSB0aGFuIDEsMDAwIHBoeXNpY2lhbnMgbmF0aW9ud2lkZS48L3A+PHA+JiM4
MjIwO1dlJiM4MjE3O3ZlIGJlZW4gcGFpbnRlZCBhcyB3ZSYjODIxNztyZSBiYWQsIGp1c3QgYmVj
YXVzZSB3ZSYjODIxNztyZSBiaWcsJiM4MjIxOyBCYWdub2xpIHNhaWQuPC9wPjxwPkJ1dCBzaXpl
IGFuZCBzY2FsZSBpbiBtb2Rlcm4gaGVhbHRoIGNhcmUgY2FuIG9mdGVuIHlpZWxkIGJldHRlciBj
YXJlLCBCYWdub2xpIHNhaWQsIGJlY2F1c2UgcGh5c2ljaWFucyB3aXRoIHN1YnNwZWNpYWx0aWVz
IGNhbiBkZXZlbG9wIHByb3RvY29sIGZvciBhbGwgcGh5c2ljaWFucyBpbnZvbHZlZCBpbiBhIGdy
b3VwIGxpa2UgVVNBQ1MgdG8gdXNlLCB5aWVsZGluZyBiZXR0ZXIgcGF0aWVudCBjYXJlLjwvcD48
cD5Hcm93aW5nIEVSIGdpYW50IDwvcD48cD5CYWdub2xpJiM4MjE3O3MgcGh5c2ljaWFuIHN0YWZm
aW5nIGJ1c2luZXNzIHdhc24mIzgyMTc7dCBhbHdheXMgZ2lhbnQuIDwvcD48cD5JdCBzdGFydGVk
IGluIHRoZSBlYXJseSAxOTkwcyBqdXN0IGEgZmV3IHllYXJzIGFmdGVyIFNFQSBsYXVuY2hlZCBh
dCBBa3JvbiBDaXR5IEhvc3BpdGFsLiA8L3A+PHA+QmFnbm9saSB3YXMgbG9va2luZyBmb3IgYSBs
b2NhbCBqb2IgYXMgaGUgd2FzIHdyYXBwaW5nIHVwIGhpcyB0aGlyZCB5ZWFyIG9mIHRyYWluaW5n
IGluIGVtZXJnZW5jeSBtZWRpY2luZSBhdCBBa3JvbiBHZW5lcmFsIE1lZGljYWwgQ2VudGVyLjwv
cD48cD5IZSBncmV3IHVwIEhhcnR2aWxsZSBhbmQgd2FudGVkIHRvIHJlbWFpbiBpbiB0aGUgYXJl
YSwgZXNwZWNpYWxseSBzaW5jZSBoaXMgd2lmZSwgdm9uIEdydWVuaWdlbiwgd2FzIHN0aWxsIHR3
byB5ZWFycyBhd2F5IGZyb20gY29tcGxldGluZyBoZXIgT0ItR1lOIHJlc2lkZW5jeSBhdCBTdW1t
YSwgaGUgc2FpZC48L3A+PHA+TmVpdGhlciBBa3JvbiBHZW5lcmFsIG5vciBTdW1tYSB3ZXJlIGhp
cmluZy4gPC9wPjxwPkJ1dCBCYWdub2xpLCBhIGZlbGxvdyByZXNpZGVudCBhbmQgYW4gRVIgcGh5
c2ljaWFuIHRoZXkga25ldyBoZWFyZCB0aGF0IE1hc3NpbGxvbiBDb21tdW5pdHkgSG9zcGl0YWwg
KG5vdyBBZmZpbml0eSBNZWRpY2FsIENlbnRlcikgd2FzIGhhdmluZyBhIGhhcmQgdGltZSByZWNy
dWl0aW5nIEVSIGRvY3RvcnMsIEJhZ25vbGkgc2FpZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZXJlIGFyZSBu
ZXZlciBlbm91Z2ggcmVzaWRlbmN5LXRyYWluZWQsIGJvYXJkLWNlcnRpZmllZCwgaGlnaC1xdWFs
aXR5IGVtZXJnZW5jeSBwaHlzaWNpYW5zIHRvIGdvIGFyb3VuZCwmIzgyMjE7IEJhZ25vbGkgc2Fp
ZC4gJiM4MjIwO1RoZSBmYXJ0aGVyIHlvdSBtb3ZlIGZyb20gbGFyZ2VyIG1ldHJvIGFyZWFzLCB0
aGUgaGFyZGVyIGl0IGlzIHRvIGZpbmQgaGlnaC1xdWFsaXR5IGRvY3MuJiM4MjIxOzwvcD48cD5J
biAxOTkyLCBCYWdub2xpLCB0aGUgcmVzaWRlbnQgYW5kIGEgcGh5c2ljaWFuIGZvcm1lZCBFbWVy
Z2VuY3kgTWVkaWNhbCBQaHlzaWNpYW5zIChFTVApLCBhIHBoeXNpY2lhbi1vd25lZCBncm91cCwg
YW5kIHRvb2sgb3ZlciBNYXNzaWxsb24mIzgyMTc7cyBlbWVyZ2VuY3kgZGVwYXJ0bWVudC4gSW4g
MTk5NSwgRU1QIGV4cGFuZGVkIGFuZCBiZWdhbiBzdGFmZmluZyBFUnMgaW4gQ2FtYnJpZGdlIGFu
ZCBQYXJrZXJzYnVyZywgVy5WYS4gQSBmZXcgeWVhcnMgbGF0ZXIsIEVNUCBwaWNrZWQgdXAgYSBD
b2x1bWJ1cyBob3NwaXRhbCBhbmQgQmFyYmVydG9uLjwvcD48cD4mIzgyMjA7TWFyY3VzIFdlbGJ5
LCB0aGUgb25lIGRvY3RvciByZXNwb25zaWJsZSBmb3IgZXZlcnl0aGluZywgd2FzIHRoZSB1bmlj
b3JuIHRoYXQgZG9lc24mIzgyMTc7dCBleGlzdCwmIzgyMjE7IEJhZ25vbGkgc2FpZC4gPC9wPjxw
PkpvaW5pbmcgZm9yY2VzIDwvcD48cD5Hb3Zlcm5tZW50IHJlZ3VsYXRpb24sIGNvbXBsaWNhdGVk
IGJpbGxpbmcsIGV2b2x2aW5nIHRlY2hub2xvZ3kgYW5kIG90aGVyIG9mZmljZSBuZWVkcyB3ZXJl
IGV4cGVuc2l2ZSwgZm9yY2luZyBwaHlzaWNpYW5zIHRvIGZvcm0gZ3JvdXBzIGxpa2UgRU1QLiA8
L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIHJlY3J1aXRlZCBhIGxvdCBmcm9tIEFrcm9uIEdlbmVyYWwgYW5kIEFr
cm9uIENpdHksIGNoaWVmIHJlc2lkZW50cywgdGhlIGJlc3QgYW5kIGJyaWdodGVzdCwgc29tZSBv
ZiB3aG9tIGFyZSBzdGlsbCB3aXRoIHVzLCYjODIyMTsgQmFnbm9saSBzYWlkLiA8L3A+PHA+VGhl
IGtleSB3YXMgaGF2aW5nIHBoeXNpY2lhbiBvd25lcnNoaXAgYW5kIHByb3ZpZGluZyBxdWFsaXR5
IGNhcmUsIGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtIYXZlIHlvdSBldmVyIHdhc2hlZCBhIHJlbnRh
bCBjYXI/IE5vLCYjODIyMTsgQmFnbm9saSBzYWlkLCBiZWNhdXNlIHlvdSBoYXZlIG5vIGludmVz
dG1lbnQuPC9wPjxwPkJ1dCB3aGVuIHlvdSBvd24gYSBidXNpbmVzcywgeW91IGNhcmUuIEFuZCB3
aGVuIHBoeXNpY2lhbnMgaGF2ZSBhIHN0YWtlIGluIGEgcGFydG5lcnNoaXAsIEJhZ25vbGkgc2Fp
ZCwgaXQgY2hhbmdlcyBob3cgdGhleSBkbyBidXNpbmVzcy48L3A+PHA+QnkgMjAxNSwgRU1QIGhh
ZCBncm93biB0byBzdGFmZiA5MCBFUiBzaXRlcyBhY3Jvc3MgdGhlIFUuUy4sIGVtcGxveWluZyBh
Ym91dCA0MDAgcGVvcGxlIGluIGl0cyBDYW50b24tYXJlYSBoZWFkcXVhcnRlcnMgdG8gYmFjayB1
cCB0aGUgRVJzIHdpdGggaHVtYW4gcmVzb3VyY2VzLCBwYXRpZW50IGJpbGxpbmcsIElUIGFuZCBv
dGhlciBvZmZpY2UgZnVuY3Rpb25zLjwvcD48cD5CdXNpbmVzcyB3YXMgZ29vZCwgYW5kIEJhZ25v
bGkgc2FpZCBoZSBoYWRuJiM4MjE3O3QgcGxhbm5lZCB0byBjaGFuZ2UgdW50aWwgaGUgc2F3IHNp
bWlsYXItc2l6ZWQgYnVzaW5lc3NlcyBiZWluZyBnb2JibGVkIHVwIGJ5IGxhcmdlciBjb21wYW5p
ZXMgaW4gMjAxNSwgYW5kIHJlYWxpemVkIEVNUCBoYWQgdG8gZ3JvdyB0byBzdXJ2aXZlLjwvcD48
cD5BZnRlciB3ZWlnaGluZyBvcHRpb25zLCBFTVAgaW4gMjAxNSBtYWRlIGEgZGVhbCB3aXRoIE5l
dyBZb3JrIGludmVzdG1lbnQgZmlybSBXZWxzaCwgQ2Fyc29uLCBBbmRlcnNvbiAmYW1wOyBTdG93
ZSB0byBjcmVhdGUgYSBuZXcgY29tcGFueSBjYWxsZWQgVVMgQWN1dGUgQ2FyZSBTb2x1dGlvbnMu
IEJhZ25vbGkgc2VydmVzIGFzIENFTy48L3A+PHA+SXQmIzgyMTc7cyB1bmNsZWFyIGhvdyBtdWNo
IHByaXZhdGUgZXF1aXR5IHRoZSBOZXcgWW9yayBncm91cCBwdXQgaW50byB0aGUgZGVhbC4gPC9w
PjxwPkJ1dCB3aXRoIGFuIHRoZSBpbmZsdXggb2YgY2FzaCwgVVNBQ1MgYmVnYW4gd29vaW5nIHNt
YWxsZXIgZW1lcmdlbmN5IG1lZGljaW5lIHByb3ZpZGVycyAmIzgyMTI7IGluY2x1ZGluZyBTRUEs
IHdoaWNoIGRlY2xpbmVkIHNldmVyYWwgaW52aXRhdGlvbnMgaW4gMjAxNiAmIzgyMTI7IHRvIGpv
aW4gdGhlbS4gPC9wPjxwPlVTQUNTIGFsc28gaGlyZWQgYWJvdXQgMTAwIG1vcmUgcGVvcGxlIGF0
IHRoZSBmb3JtZXIgRU1QIG9mZmljZXMgaW4gQ2FudG9uLCBicmluZ2luZyBlbXBsb3ltZW50IHRo
ZXJlIHRvIGFib3V0IDUwMC4gPC9wPjxwPlRoZSBOZXcgWW9yayBpbnZlc3RtZW50IGdyb3VwIG5v
dyBvd25zIGFib3V0IDMwIHBlcmNlbnQgb2YgVVNBQ1MsIEJhZ25vbGkgc2FpZC4gQnV0IFVTQUNT
IGluc2lzdHMgdGhlIGdyb3VwIGhhcyB6ZXJvIGluZmx1ZW5jZSBvdmVyIHBoeXNpY2lhbnMgcHJv
dmlkaW5nIG1lZGljYWwgY2FyZS4gPC9wPjxwPlBoeXNpY2lhbnMgc3RpbGwgb3duIGFib3V0IDY1
IHBlcmNlbnQgb2YgdGhlIGNvbXBhbnksIEJhZ25vbGkgc2FpZC4gPC9wPjxwPkluIHRoZSAyMCBt
b250aHMgc2luY2UgVVNBQ1Mgd2FzIGZvcm1lZCwgaXQmIzgyMTc7cyBkb3VibGVkIHRoZSBzaXpl
IG9mIEVNUC4gVGhlIGNvbXBhbnkgbm93IHNlZXMgNS44IG1pbGxpb24gcGF0aWVudHMgYW5udWFs
bHksIG1hbmFnaW5nIDE3MCBlbWVyZ2VuY3kgbWVkaWNpbmUgc2l0ZXMsIGluY2x1ZGluZyBTdW1t
YSYjODIxNztzIGF0IEFrcm9uIENpdHksIEdyZWVuLCBXYWRzd29ydGgsIE1lZGluYSBhbmQgQmFy
YmVydG9uLjwvcD48cD5BbWFuZGEgR2FycmV0dCBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM3
MjUgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmFnYXJyZXR0QHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5hZ2Fy
cmV0dEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.