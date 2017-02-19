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Health Care

USACS CEO says he and his company are the ‘good guys’ for trying to help out during crisis at Summa’s ERs

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: February 19, 2017 - 06:02 PM | Updated: February 20, 2017 - 02:13 PM
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US Acute Care Solutions on Dressler Road in Jackson Township. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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