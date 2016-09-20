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Vandals soak firefighting gear with suspected urine, damage Macedonia substation

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: September 20, 2016 - 12:56 PM
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Police are investigating after vandals coated firefighting gear in whats thought to be urine and left taunting messages at the former Northfield Center/Sagamore Hills Fire District substation over the weekend. Anyone with information regarding the information of the person(s) responsible should contact the Summit County Sheriff's Office at 330.643.2131. (Nick Glunt/Akron Beacon Journal)


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