Vandals soak firefighting gear with suspected urine, damage Macedonia substation

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UG9saWNlIGFyZSBpbnZlc3RpZ2F0aW5nIGFmdGVyIHZhbmRhbHMgYXBwYXJlbnRseSB1cmlu
YXRlZCBvbiBmaXJlZmlnaHRpbmcgZ2VhciBhbmQgbGVmdCB0YXVudGluZyBtZXNzYWdlcyBhdCB0
aGUgZm9ybWVyIE5vcnRoZmllbGQgQ2VudGVyL1NhZ2Ftb3JlIEhpbGxzIEZpcmUgRGlzdHJpY3Qg
c3Vic3RhdGlvbiBvdmVyIHRoZSB3ZWVrZW5kLjwvcD48cD5UaGUgaW5jaWRlbnQgaXMgdGhvdWdo
dCB0byBiZSBhbiBhY3Qgb2YgcmV0YWxpYXRpb24uIFNvbWUgb2YgdGhlIG1lc3NhZ2VzIG1lbnRp
b25lZCBNYWNlZG9uaWEgRmlyZSBDaGllZiBUaW0gQmxhY2sgYW5kIGhpcyBlbXBsb3llZXMgYnkg
bmFtZS48L3A+PHA+TGFzdCB3ZWVrLCBNYWNlZG9uaWEgRmlyZSBEZXBhcnRtZW50IHRvb2sgb3Zl
ciBmaXJlIGFuZCBwYXJhbWVkaWMgc2VydmljZXMgZm9yIE5vcnRoZmllbGQgQ2VudGVyIFRvd25z
aGlwLCB3aGljaCBmb3JtZXJseSBoYWQgYSBtZXJnZWQgZmlyZSBkaXN0cmljdCB3aXRoIFNhZ2Ft
b3JlIEhpbGxzIFRvd25zaGlwLiBNYWNlZG9uaWEgaGlyZWQgc29tZSBvZiB0aGUgMjUgZGlzcGxh
Y2VkIHN0YWZmIHdpdGggYW4gYWdyZWVtZW50IHRvIGNvbnNpZGVyIG90aGVycyBhcyBwb3NpdGlv
bnMgb3BlbmVkIHVwLjwvcD48cD5XaGVuIGEgZmlyZWZpZ2h0ZXIgd2VudCB0byB0aGUgcHJlbWlz
ZXMgTW9uZGF5LCB0aG91Z2gsIGhlIGRpc2NvdmVyZWQgdGhlIGRhbWFnZSB3aGVuIGhlIGdyYWJi
ZWQgYSB0dXJub3V0IGNvYXQgYW5kIGZlbHQgbW9pc3R1cmUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtIZSB0b3Vj
aGVkIHRoZSB1cmluZSwmIzgyMjE7IEJsYWNrIHNhaWQuICYjODIyMDtBdCBsZWFzdCB3ZSB0aGlu
ayBpdCYjODIxNztzIHVyaW5lLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VmFuZGFscyBjb2F0ZWQgYmVkcywgY2Fy
cGV0cyBhbmQgMTQgc3VpdHMgb2YgdHVybm91dCBnZWFyLiBJdCYjODIxNztzIGVzdGltYXRlZCB0
aGF0IHRoZSB2YW5kYWxzIGNhdXNlZCB0aG91c2FuZHMgb2YgZG9sbGFycyBpbiBkYW1hZ2UuIE90
aGVyIGl0ZW1zIGFyZSB0aG91Z2h0IHRvIGJlIG1pc3NpbmcgZnJvbSB0aGUgcHJlbWlzZXMuPC9w
PjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIHRydWx5IGEgY3JpbWUgc2NlbmUsJiM4MjIxOyBCbGFjayBz
YWlkLiAmIzgyMjA7SXQgY2FuJiM4MjE3O3QgYmUgd2FzaGVkIG9yIGNsZWFuZWQgZnJvbSB0aGUg
Z2Vhci4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkludmVzdGlnYXRvcnMgaGF2ZSBjbG9zZWQgb2ZmIHRoZSBzdGF0
aW9uLCA2MCBXLiBBdXJvcmEgUm9hZCBpbiBOb3J0aGZpZWxkIENlbnRlciwgYW5kIGFyZSBjb2xs
ZWN0aW5nIGV2aWRlbmNlLiBCbGFjayBzYWlkIGhlIGhvcGVkIHRoZXkmIzgyMTc7ZCBiZSBhYmxl
IHRvIGlkZW50aWZ5IGEgc3VzcGVjdCB0aHJvdWdoIHVyaW5lIHNhbXBsZXMuPC9wPjxwPlNhZ2Ft
b3JlIGFuZCBOb3J0aGZpZWxkIHRvd25zaGlwcyBhbm5vdW5jZWQgaW4gTWFyY2ggdGhleSB3b3Vs
ZCBlbmQgdGhlaXIgam9pbnQgZmlyZSBhZ3JlZW1lbnQgYmVjYXVzZSBpdCB3YXMgdG9vIG11Y2gg
b2YgYSBidXJkZW4uIFRoZSBkZXBhcnRtZW50IHdhcyBzdGFmZmVkIGJ5IHBhcnQtdGltZSB2b2x1
bnRlZXIgZmlyZWZpZ2h0ZXJzLjwvcD48cD5BIGxldnkgd2FzIHB1dCB0byB0aGUgdm90ZSBsYXN0
IG1vbnRoIHRvIGZ1bmQgYSBOb3J0aGZpZWxkIENlbnRlciBmaXJlIGRlcGFydG1lbnQsIGJ1dCB2
b3RlcnMgb3ZlcndoZWxtaW5nbHkgZGVuaWVkIHRoZSBsZXZ5IHdpdGggYW4gODMgcGVyY2VudCBu
byB2b3RlLjwvcD48cD5BcyBhIHJlc3VsdCwgYm90aCBTYWdhbW9yZSBhbmQgTm9ydGhmaWVsZCBj
b250cmFjdGVkIHdpdGggTWFjZWRvbmlhLiBUaGUgc21hbGxlciBOb3J0aGZpZWxkIGFncmVlZCB0
byBwYXkgTWFjZWRvbmlhICQzNzUsMDAwIGEgeWVhciBmb3Igc2VydmljZXMsIHdoaWxlIFNhZ2Ft
b3JlIEhpbGxzIHdpbGwgcGF5ICQ3NTAsMDAwLjwvcD48cD5Ob3J0aGZpZWxkIFRydXN0ZWUgUGF1
bCBCdWVzY2hlciBwcmVkaWN0ZWQgbGFzdCB3ZWVrIHRoYXQgdGhlcmUgJiM4MjIwO3dpbGwgYmUg
c29tZSB0ZWFycyYjODIyMTsgd2hlbiB0aGUgYmF0b24gd2FzIHBhc3NlZCAmIzgyMTI7IGJ1dCBv
biBUdWVzZGF5IHNhaWQgaGUgbmV2ZXIgZXhwZWN0ZWQgdGhpcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoaXMg
aXMgZGlzZ3VzdGluZywmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPkJ1ZXNjaGVyIHNhaWQgdGhlIGNo
YW5nZW92ZXIgaGFwcGVuZWQgVGh1cnNkYXkgYXQgbm9vbiBhbmQgdGhlIHN0YXRpb24gd2FzIHN0
YWZmZWQgRnJpZGF5IGFuZCBhbGwgd2Vla2VuZC4gSGUmIzgyMTc7cyB1bnN1cmUgd2hlbiBhIHZh
bmRhbCBjb3VsZCBoYXZlIGNhdXNlZCB0aGUgZGFtYWdlLjwvcD48cD5IZSBhc3N1cmVkIHJlc2lk
ZW50cyB0aGF0IE1hY2Vkb25pYSYjODIxNztzIG1haW4gc3RhdGlvbiBhbmQgdGhlIG9uZSBpbiBT
YWdhbW9yZSBIaWxscyB3b3VsZCBjb3ZlciBzZXJ2aWNlcyBpbiBOb3J0aGZpZWxkIHVudGlsIHRo
ZSBzcGFjZSBjYW4gYmUgcmVvcGVuZWQuPC9wPjxwPkhlIGFsc28gc2FpZCB0aGUgdG93bnNoaXAg
aW50ZW5kcyB0byBwdXJzdWUgbGVnYWwgYWN0aW9uIGlmIGEgc3VzcGVjdCBpcyBjYXVnaHQuPC9w
PjxwPiYjODIyMDtJZiBhbmQgd2hlbiB0aGV5IGZpbmQgb3V0IHdobyBpdCB3YXMsJiM4MjIxOyBC
dWVzY2hlciBzYWlkLCAmIzgyMjA7dGhleSYjODIxNztsbCBiZSBwcm9zZWN1dGVkIHRvIHRoZSBm
dWxsZXN0IGV4dGVudCBvZiB0aGUgbGF3ICYjODIxMjsgYm90aCBjcmltaW5hbCBhbmQgY2l2aWxs
eS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk5pY2sgR2x1bnQgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNTY1
IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpuZ2x1bnRAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm5nbHVudEB0
aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlciBATmlja0dsdW50
QUJKIGFuZCBvbiBGYWNlYm9vayBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9u
Z2ZhbGNvbiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5mYWNlYm9vay5jb20vbmdmYWxjb248L2E+Ljwv
cD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.