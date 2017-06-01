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Vehicle backs over 1-year-old in driveway in South Akron; girl in critical condition

Beacon Journal staff report

Published: June 1, 2017 - 07:10 PM

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