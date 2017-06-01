All CATEGORIES
☰ Menu

Vehicle backs over 1-year-old in driveway in South Akron; girl in critical condition

Beacon Journal staff report

Published: June 1, 2017 - 07:10 PM | Updated: June 2, 2017 - 09:14 AM
RELATED STORIES

MORE IN NEWS

wolf creek_03 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
‘I feel very fortunate to be here,’ says owner of Copley winery rocked by explosion - 9:39 PM

COPLEY TWP.: A cup of coffee may have saved winemaker Andy Troutman’s life.

Betty Lin-Fisher: Fraudsters use Craigslist ad to put new spin on old scam - 9:38 PM
New and renewal veteran ID cards to be issued this month at Summit County sites - 9:39 PM
15-month-old girl dies after being hit by car backing out of Akron driveway - 9:38 PM
Akron planning commissioners recommend against approving medical marijuana facilities - 9:38 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next