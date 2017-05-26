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Housing

Veteran homelessness in Akron reaches ‘functional zero’

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: May 26, 2017 - 06:01 PM

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