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Tragedy

Veteran who set himself on fire in Highland Square after election dies in hospital

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: March 10, 2017 - 02:12 PM
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Kenn Gilchrist (left) and Michael Miller during a trip to Vietnam and China about 4 years ago. (Photo courtesy of Michael Miller)


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