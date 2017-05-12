All CATEGORIES
☰ Menu

Community

Victim Assistance Program cleans up park where it helped after Ellet plane crash in 2015

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: May 12, 2017 - 03:17 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Victim Assistance Program advocates clean Davenport Park in Akron. The advocates counseled area residents after the plane crash in 2015. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

fire16cut_05 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Five children, two adults killed in Akron house fire

“What happened?” the young man screamed in anguish. “What happened?”

goodyear16cut_08A
Goodyear logo to adorn Cavs uniforms starting next season
dyer16web
Bob Dyer: Joe Tait still feisty at 80
trumpitel16cut_01
Report: Trump shared highly classified intel about Islamic State with Russians
summatower16cut_01
Summa breaks ground on new six-story tower
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next