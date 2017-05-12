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Victim Assistance Program cleans up park where it helped after Ellet plane crash in 2015

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: May 12, 2017 - 03:17 PM
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Victim Assistance Program advocates clean Davenport Park in Akron. The advocates counseled area residents after the plane crash in 2015. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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