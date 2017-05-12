All CATEGORIES
☰ Menu

Community

Victim Assistance Program cleans up park where it helped after Ellet plane crash in 2015

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: May 12, 2017 - 03:17 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Victim Assistance Program advocates clean Davenport Park in Akron. The advocates counseled area residents after the plane crash in 2015. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

dope17web Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Six individuals, companies seeking to grow medical marijuana in Akron

Akron has received six applications so far from individuals and companies that want to start growing medical marijuana in the city.

boggs17cut_01
Mystery and mourning in Akron’s Sherbondy Hill: Investigators ponder old threats, recent arson or something else entirely
clothing17cut_03
Summit County Probate Court surpasses goal in senior clothing drive; effort continues through Friday
Hacker group that leaked NSA spy tools likely includes a U.S. intelligence insider, experts say
Goodyear Heights convenience store owner shot in face after pulling gun on knife-wielding robber, Akron police say - 3:57 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next