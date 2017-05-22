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Crime and courts

Victim’s family upset by work release for Akron man who has served half of yearlong jail sentence for shooting death

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: May 22, 2017 - 11:40 AM
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David Hillis during his early release hearing before visiting Judge Richard Reinbold in the Summit County Court of Common Pleas Monday. Judge Reinbold released Hillis to work but he must return to the jail in the evenings for the remainder of his one year sentence in the shooting death of Marcus Glover. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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