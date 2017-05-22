All CATEGORIES
☰ Menu

Crime and courts

Victim’s family upset by work release for Akron man who has served half of yearlong jail sentence for shooting death

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: May 22, 2017 - 11:40 AM | Updated: May 23, 2017 - 01:14 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

David Hillis during his early release hearing before visiting Judge Richard Reinbold in the Summit County Court of Common Pleas Monday. Judge Reinbold released Hillis to work but he must return to the jail in the evenings for the remainder of his one year sentence in the shooting death of Marcus Glover. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

Bob Dyer: Tribe’s scoreboard fails math - 10:11 PM

When I see grammatically incorrect public signage, I cringe. One of my readers wigs out when he spots incorrect public math.

graduate25cut_1
Student with spina bifida takes the longest walk of his life across graduation stage - 10:12 PM
soap25_gerberich
International Soap Box Derby hires new president - 10:11 PM
GAR Foundation announces 38 grants for Summit County classroom projects - 10:11 PM
Former Summit County Councilwoman Tamela Lee’s sentencing delaying until August - 10:11 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next