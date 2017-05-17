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Video goes viral after Barberton students voluntarily get pepper sprayed in criminal science class

By Dake Kang
Associated Press

Published: May 17, 2017 - 07:46 PM | Updated: May 18, 2017 - 01:21 PM

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