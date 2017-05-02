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Voters decide income issues in several area communities

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: May 2, 2017 - 10:52 PM | Updated: May 3, 2017 - 07:35 AM
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Potholes line the roads in Brady Lake as resident urge voters to vote no on Issue 1 with their yard signs on Tuesday in Portage County. Residents of Brady Lake are deciding whether to dissolve the village. If the measure passes, Brady Lake would become part of Franklin Township. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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