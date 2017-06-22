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W. Thomas ‘Tom’ Duke dies at 84; active in local public relations community, Akron SCORE

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: June 22, 2017 - 04:45 PM

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