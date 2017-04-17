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Wacky Wadsworthopoly TV show combines Monopoly and lottery scratch-off

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: April 17, 2017 - 11:10 PM
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Roger Polk, host of the weekly gameshow Wadsworthopoly, laughs as he takes a call from his son Connor in San Diego during Tuesday night's show on WCTV in Wadsworth. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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