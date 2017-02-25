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WESTMINSTER Kennel Club Dog Show

Wadsworth girl leads dog to win at Westminster Kennel Club Dog Show

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: February 25, 2017 - 08:04 PM | Updated: February 25, 2017 - 11:10 PM
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Emily Holmes, 10, gets a smooch from her two-year-old Rhodesian Ridgeback named Bro at their home Monday, Feb. 20, 2017 in Wadsworth, Ohio. Bro won Best of Opposite Sex in the breed category during the recent Westminster Kennel Club Dog Show. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

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