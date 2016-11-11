Wadsworth hosting event for new airport runway project

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FEU1dPUlRIOiBUaGUgY2l0eSB3aWxsIGNlbGVicmF0ZSB0aGUgcmVzdXJmYWNpbmcgb2Yg
dGhlIG1haW4gcnVud2F5IGF0IHRoZSBXYWRzd29ydGggTXVuaWNpcGFsIEFpcnBvcnQgd2l0aCBh
IHJpYmJvbiBjdXR0aW5nIGF0IDExIGEubS4gU2F0dXJkYXkuPC9wPjxwPlRoZSAkODY2LDY0MCBw
cm9qZWN0LCBjb21wbGV0ZWQgYnkgU2hlbGx5IENvbnN0cnVjdGlvbiwgaW52b2x2ZWQgbmV3IHVu
ZGVyZHJhaW5zLCBwYXZlbWVudCByZXBhaXJzLCBtaWxsaW5nIGFuZCB0d28gY291cnNlcyBvZiBh
c3BoYWx0IG9uIHRoZSAzLDgwMC1mb290IHJ1bndheS48L3A+PHA+VGhlIEZlZGVyYWwgQXZpYXRp
b24gQWRtaW5pc3RyYXRpb24gYW5kIE9oaW8gRGVwYXJ0bWVudCBvZiBUcmFuc3BvcnRhdGlvbiBw
YWlkIDk1IHBlcmNlbnQgb2YgdGhlIGNvc3QuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGUgcnVud2F5IGhhZCBs
YXN0IGJlZW4gcmVzdXJmYWNlZCBpbiB0aGUgbGF0ZSAxOTgwcyBvciBlYXJseSAxOTkwcywgc28g
aXQgd2FzIGR1ZSBmb3IgcmVwYWlycywmIzgyMjE7IGNpdHkgUHVibGljIFNlcnZpY2UgRGlyZWN0
b3IgUm9iZXJ0IFBhdHJpY2sgc2FpZCBpbiBhIHByZXBhcmVkIHN0YXRlbWVudC4gJiM4MjIwO1dl
IHdlcmUgZ3JhdGVmdWwgdG8gaGF2ZSByZWNlaXZlZCB0aGUgdHdvIGdyYW50cywgcGFydGljdWxh
cmx5IGFzIHdlIGFyZSBzZWVpbmcgaW5jcmVhc2VkIGNvbW11bml0eSBhY3Rpdml0eSBhdCB0aGUg
YWlycG9ydC4gIFRoZSBzdHJvbmcgYXR0ZW5kYW5jZSBhdCB0aGlzIHllYXImIzgyMTc7cyBQcm9w
cyAmYW1wOyBQaXN0b25zIEZlc3RpdmFsIGlzIGp1c3Qgb25lIGV4YW1wbGUgb2YgdGhhdC4mIzgy
MjE7PC9wPjxwPlRoZSBhaXJwb3J0LCA4NDAgQWlycG9ydCBEcml2ZSwgIGlzIG93bmVkIGJ5IHRo
ZSBjaXR5IGFuZCBtYW5hZ2VkIGJ5IFdhZHN3b3J0aCBGbGlnaHQgU2VydmljZXMuIEl0IGlzIGxv
Y2F0ZWQgb2ZmIEludGVyc3RhdGUgNzYgYSBmZXcgbWlsZXMgc291dGh3ZXN0IG9mIGRvd250b3du
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlIG5ldyBydW53YXkgd2lsbCBwcm92aWRlIHNtb290aCBmbGlnaHQg
b3BlcmF0aW9ucyBmb3IgdGhlIG1hbnkgZGFpbHkgYWlyY3JhZnQgbW92ZW1lbnRzIGF0IHRoZSBh
aXJwb3J0LCYjODIyMTsgV0ZTIG1hbmFnaW5nIHBhcnRuZXIgSmFzb24gTG9yZW56b24gc2FpZC48
L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.