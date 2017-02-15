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Wadsworth man wins national grocery bagging competition

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: February 15, 2017 - 07:50 AM | Updated: February 15, 2017 - 02:21 PM
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In this recent photo, Brady Long, left, bags groceries at Buehler's Fresh Foods at Forest Meadows in Medina, Ohio. Long, a 23-year-old University of Akron accounting student, has been named the nation's top grocery bagger after claiming the Ohio title two years in a row. He competed against nearly two dozen others in the National Grocers Association's Best Bagger championship in Las Vegas. (Bob Finnan/Medina County Gazette via AP)


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