Wadsworth man wins national grocery bagging competition

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FEU1dPUlRIOiBBIDIzLXllYXItb2xkIG1hbiBmcm9tIFdhZHN3b3J0aCB3b24gdGhlIE5h
dGlvbmFsIEdyb2NlcnMgQXNzb2NpYXRpb24mIzgyMTc7cyBCZXN0IEJhZ2dlciBjaGFtcGlvbnNo
aXAgdGhpcyB3ZWVrIGF0IHRoZSBNaXJhZ2UgSG90ZWwgYW5kIENhc2lubyBpbiBMYXMgIFZlZ2Fz
LjwvcD48cD5CcmFkeSBMb25nLCAyMywgYSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIEFrcm9uIGFjY291bnRpbmcg
c3R1ZGVudCwgdG9vayBob21lIGEgJDEwLDAwMCBwcml6ZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgbmVlZCBh
IG5ldyB2ZWhpY2xlLCYjODIyMTsgaGUgdG9sZCB0aGUgTWVkaW5hIEdhemV0dGUuICYjODIyMDtU
aGF0IHdpbGwgZ28gYSBsb25nIHdheS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkxvbmcgd29ya3MgYXQgQnVlaGxl
ciYjODIxNztzIEZyZXNoIEZvb2RzIGluIE1lZGluYS48L3A+PHA+UmVhZCB0aGUgZnVsbCBHYXpl
dHRlIHJlcG9ydCBoZXJlLiA8L3A+PHA+PC9wPjxwPjwvcD48cD48L3A+PHA+PC9wPjxwPjwvcD48
cD48L3A+PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.