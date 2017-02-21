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Police training

Wadsworth police officers using video simulations for firearms training this week

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: February 21, 2017 - 04:58 PM | Updated: February 22, 2017 - 02:56 PM
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Wadsworth Patrol Officer John Ahern uses a video simulation to train with firearms on Tuesday at the Wadsworth Fire Station. Wadsworth Police will be using a video simulation to train their officers on firearms all week. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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