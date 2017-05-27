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Walsh Jesuit senior has life planned, overcomes adversity in personal life

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: May 27, 2017 - 05:19 PM | Updated: May 28, 2017 - 09:32 AM
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Andrea Chambers, 18, a Walsh Jesuit High School senior, holds a model of a brain of a stroke patient at the University Hospitals Portage Medical Center in Ravenna. The Akron Beacon Journal Star Student, who wants to become a pediatric neurologist, is participating in her senior experience and working with a mentor at the Neuroscience Center at Neurology & Neuroscience Associates, Inc. (NNA) at the hospital. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

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