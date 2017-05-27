All CATEGORIES
☰ Menu

Walsh Jesuit senior has life planned, overcomes adversity in personal life

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: May 27, 2017 - 05:19 PM | Updated: May 28, 2017 - 09:32 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Andrea Chambers, 18, a Walsh Jesuit High School senior, holds a model of a brain of a stroke patient at the University Hospitals Portage Medical Center in Ravenna. The Akron Beacon Journal Star Student, who wants to become a pediatric neurologist, is participating in her senior experience and working with a mentor at the Neuroscience Center at Neurology & Neuroscience Associates, Inc. (NNA) at the hospital. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

coventry31cut_01 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Classmates, school officials remember two friends struck and killed by vehicle in Coventry Township

COVENTRY TWP.: Amber Thoma was a feisty girl whose spunky spirit spilled over into sports, where she played basketball for the Coventry Middle School Comets eighth-grade team.

copleyfire31cut_web
Explosion, fire rock the Winery at Wolf Creek in Copley Township
rice31cut_02
Cleveland officer involved in Tamir Rice shooting fired for application inaccuracies
Regional news briefs — May 31
U.S. Supreme Court to consider constitutionality of purging voters in Ohio
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next