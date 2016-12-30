Walsh University to preserve former Hoover Co. union headquarters

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Tk9SVEggQ0FOVE9OOiBXYWxzaCBVbml2ZXJzaXR5IHBsYW5zIHRvIHByZXNlcnZlIHRoZSBm
b3JtZXIgSW50ZXJuYXRpb25hbCBCcm90aGVyaG9vZCBvZiBFbGVjdHJpY2FsIFdvcmtlcnMgTG9j
YWwgMTk4NSBoZWFkcXVhcnRlcnMgb24gTWFpbiBTdHJlZXQgYXMgcGFydCBvZiBpdHMgZWZmb3J0
IHRvIG1haW50YWluIHRoZSBoaXN0b3J5IG9mIHRoZSBIb292ZXIgQ28uIGluIHRoZSBjb21tdW5p
dHksIHRoZSBDYW50b24gUmVwb3NpdG9yeSByZXBvcnRzLjwvcD48cD5UaGUgZGlzYmFuZGVkIHVu
aW9uIGRvbmF0ZWQgaXRzIGJ1aWxkaW5nIHRvIHRoZSB1bml2ZXJzaXR5LCB3aGljaCBhbHNvIHJ1
bnMgdGhlIEhvb3ZlciBIaXN0b3JpY2FsIENlbnRlci48L3A+PHA+JiM4MjIwO0lmIGl0IGhhcyB0
byBlbmQsIHRoaXMgaXMgdGhlIGZhaXJ5dGFsZSBlbmRpbmcsJiM4MjIxOyBmb3JtZXIgdW5pb24g
bGVhZGVyIE5pY2sgVG9tZXkgdG9sZCB0aGUgbmV3c3BhcGVyLiAmIzgyMjA7SXQgd2lsbCBnbyBv
biBpbiBzb21lIHdheS4gSXQgd2lsbCBjb250aW51ZSBvbi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPjxhIGhyZWY9
Imh0dHA6Ly93d3cuY2FudG9ucmVwLmNvbS9uZXdzLzIwMTYxMjI5L3dhbHNoLXRvLXByZXNlcnZl
LWhvb3Zlci11bmlvbi1oaXN0b3J5LXdpdGgtbXVzZXVtIj5SZWFkIHRoZSBSZXBvc2l0b3J5IHJl
cG9ydCBoZXJlLjxicj48L2E+PC9wPjxwPjwvcD48cD48L3A+PHA+PC9wPjxwPjwvcD48cD48L3A+
PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.