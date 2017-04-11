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Want to track your tax dollars through Facebook Live? Akron City Council debates livestreaming meetings

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: April 11, 2017 - 12:26 PM | Updated: April 12, 2017 - 01:05 PM

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