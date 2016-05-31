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Warrant issued for Akron man, 18, after man, 23, dies in shooting

Beacon Journal staff report

Published: May 31, 2016 - 08:33 AM | Updated: May 31, 2016 - 03:03 PM
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Fred Taylor Jr. is wanted on charges of aggravated murder in connection with the slaying of a man Monday night.


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