All CATEGORIES
☰ Menu

Warrant issued for Akron man, 18, after man, 23, dies in shooting

Beacon Journal staff report

Published: May 31, 2016 - 08:33 AM | Updated: May 31, 2016 - 03:03 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Fred Taylor Jr. is wanted on charges of aggravated murder in connection with the slaying of a man Monday night.


MORE IN NEWS

harte28_web Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Head of Cleveland Clinic Akron General enjoying time in Akron, integrating health systems - 10:58 PM

Dr. Brian Harte’s office at Cleveland Clinic Akron General’s main downtown Akron campus has one piece of furniture you might not expect.

dyer01cut_01
Bob Dyer: He helps the Cavs find their footing - 10:58 PM
britain04_09
Police: Terrorist attack in London causes multiple casualties - 11:53 PM
stagefest04_04
Akron’s Highland Square transformed into a giant stage for a day
Akron Beacon Journal/Ohio.com wins dozen first-place awards in statewide journalism competition
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next