Wayne County boy impaled in face by pitchfork

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q09OR1JFU1MgVFdQLjogQSA3LXllYXItb2xkIGJveSB3YXMgaW1wYWxlZCBpbiB0aGUgZmFj
ZSBieSBhIHBpdGNoZm9yayBpbiBhbiBhY2NpZGVudCBXZWRuZXNkYXkgYWZ0ZXJub29uLCB0aGUg
V2F5bmUgQ291bnR5IFNoZXJpZmYmIzgyMTc7cyBPZmZpY2Ugc2F5cy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0km
IzgyMTc7bSBoYXBweSB0byByZXBvcnQgdGhhdCBoZSYjODIxNztzIGV4cGVjdGVkIHRvIGJlIE9L
LCYjODIyMTsgc2hlcmlmZiYjODIxNztzIENhcHQuIERvdWcgSHVudGVyIHNhaWQgb24gaGlzIGRh
aWx5IHBvZGNhc3QuPC9wPjxwPkhlIHNhaWQgdGhlIGJveSB3YXMgd29ya2luZyBpbiBhIGJhcm4g
YW5kIGFuIG9sZGVyIHNpYmxpbmcgd29ya2luZyBhYm92ZSBpbiBhIGhheSBsb2Z0IGxvc3QgY29u
dHJvbCBvZiB0aGUgcGl0Y2hmb3JrIGFuZCBpdCBmZWxsLCBpbXBhbGluZyB0aGUgeW91bmcgYm95
IGluIHRoZSBmYWNlLjwvcD48cD5UaGUgcGl0Y2hmb3JrIHdhcyByZW1vdmVkIGFuZCB0aGUgYm95
IHdhcyB0YWtlbiB0byBhIGxvY2FsIGhvc3BpdGFsLCBIdW50ZXIgc2FpZC48L3A+PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.