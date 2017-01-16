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Wayne County deputies say body found is not missing Lafayette Township trustee

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: January 16, 2017 - 07:59 AM
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